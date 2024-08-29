Ольга Харлан сделала новое тату / фото инстаграм Ольги Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан, которая получила бронзовую медаль на Олимпиаде-2024 в Париже, сделала себе символическую татуировку.

33-летняя спортсменка решила запечатлеть свои профессиональные достижения на руке. Поэтому попросила нарисовать ей 6 медалей в хронологической последовательности, которые она получила за собственную спортивную карьеру.

"Время для новенькой... До сих пор не могу поверить, что у меня уже 6 медалей", - подписала кадры из тату-салона Ольга и показала готовую новую татуировку.

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Скриншот сторис Ольги Харлан
Скриншот сторис Ольги Харлан

Также Ольга продемонстрировала другие рисунки, которые уже ранее были на ее теле. Это пять переплетенных колец разного цвета - символ Олимпийских игр и стрела, которую разместила фехтовальщица выше на руке.

К слову, на Олимпийских играх-2024 в Париже украинская спортсменка победила представительницу Южной Кореи Чои Сибин и завоевала первую медаль для нашей страны. Харлан завоевала в поединке "бронзу". Также женская сборная Украины по фехтованию, представителями которой являются Ольга Харлан, Елена Кравацкая, Алина Комащук и Юлия Бакастова, завоевала золото в командных соревнованиях.

Напомним, ранее певица Надя Дорофеева со своим мужем Мишей Кацуриным набили парные тату. По словам звезды, этот рисунок на теле имеет особый и личный смысл для нее.

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