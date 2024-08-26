Певица показала, какой рисунок украсил ее тело.

Известная украинская певица Надя Дорофеева решила сделать очередную татуировку на своем теле. Вместе с мужем - ресторатором Мишей Кацуриным - они набили парные тату и похвастались результатом.

В своем Telegram-канале исполнительница поделилась, что они с любимым решились на такой шаг и набили одинаковые тату. Артистка опубликовала снимки из столичного тату-салона.

На кадрах Дорофеева показала своего избранника и как ему делали тату, а также продемонстрировала эскиз татуировок. На снимке было изображено два глаза разной формы. Поклонники предположили, что это силуэты глаз Надежды и Миши.

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Свое тату знаменитость решила сделать на спине, а ресторатор - на руке. Звезда отметила, что это изображение имеет для нее важный смысл, но какой именно, раскрывать не стала.

"Тату с особым и личным смыслом для меня", - написала Дорофеева.

Стоит указать, что это не первое парное тату у Надежды. Ранее она набила изображение лаванды, когда была в браке с певцом Владимиром Дантесом. У артиста было такое же тату. После развода исполнительница не выводила рисунок со своего тела.

К слову, Кацурин и Дорофеева поженились в июне 2023 года. В то же время бывший Нади начал отношения с экс-супругой Миши Дашей. Певица неоднократно рассказывала, что счастлива в браке, а также делилась, что с ресторатором у них полная идиллия.

Напомним, ранее Надю Дорофееву заподозрили в беременности. Певица ответила на слухи.

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