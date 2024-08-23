Женщина недавно приехала из Великобритании.

Украинская ведущая Ольга Фреймут, которая недавно вернулась в Украину из-за границы, показала новые фото с семьей.

Женщина поехала во Львовскую область, в которой родилась и выросла. Сначала Ольга опубликовала снимок заката солнца в родных местах.

"Место, которому я принадлежу", - подписала Фреймут.

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Ольга также показала свою сестру и племянницу, которая праздновала свой день рождения в семейном кругу.

"Присоединяйтесь к нашему празднику", - написала ведущая и опубликовала фотографию сестры и именинницы с тортом.

Фреймут еще поделилась с подписчиками встречей племянницы и своей младшей дочери Евдокии. На фото девочки стоят в кафе и позируют на камеру. Этот кадр Ольга подписала так:

"Евдокия, Эля, Буся, Львов".

Напомним, недавно Ольга Фреймут впервые прокомментировала российское гражданство своего мужа. Ведущая подтвердила, что ранее у Владимира Локотко был российский паспорт, а в 2006 году ее любимый стал резидентом Украины. Однако сейчас он является гражданином Казахстана.

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