Знаменитость также прокомментировала мнение, что веселье сейчас не ко времени.

Звезда сериалов "Розтин покаже", "Папаньки" Ольга Атанасова, которая ранее рассказала о личной жизни, высказалась о бронировании от мобилизации для актеров мужского пола. Украинская актриса ответила, должны ли они получать бронь от службы на фронте, а также прокомментировала мнение, что веселье неуместно во время войны.

В интервью для "РБК-Украина" артистка отметила, что большинство украинских актеров-мужчин, которые остались в Украине, помогают военным и делают все возможное, чтобы приблизить победу нашей страны. Поэтому она поддерживает бронирование для актеров, поскольку считает, что они приносят много пользы в тылу.

"Я считаю, что каждый держит свой тыл. И каждый помогает, чем может, как может. Поэтому я считаю, что актеры-мужчины тоже много этого делают. И не надо смотреть только на то, что кто-то актер, надо смотреть, что конкретно этот человек делает для того, чтобы улучшить ситуацию в стране. Я считаю, что очень много актеров, которые сейчас остались здесь, очень сильно помогают. Очень много волонтерской деятельности, много всего. Поэтому они имеют право, я думаю", - поделилась Атанасова.

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Знаменитость также прокомментировала мнение, что во время войны не стоит веселиться, ходить в театры и кино, пока военные защищают Украину на фронте. По мнению Ольги, культура должна развиваться в такие сложные времена. По ее словам, она часто получает слова благодарности от поклонников, которые получают положительные эмоции от ее игры в театральных спектаклях.

"Каждый человек имеет право на свое мнение. Но мне каждый день приходят в личные сообщения благодарности за то, что мы делаем, за то, что мы вдохновляем зрителя, за то, что в эти сложные времена люди могут почувствовать какие-то положительные эмоции. Поэтому я уверена, что театр должен быть. И таким способом мы лечим души, можно сказать. Очень часто к нам приходят военные, и тем самым они тоже поддерживают то, что мы делаем. Мы делаем это с благодарностью за то, что мы имеем возможность это делать", - подытожила звезда.

Напомним, ранее Ольга Атанасова объяснила, почему ее дочь не перешла на украинский язык. Актриса рассказала, как прививает 12-летней девочке любовь к украинскому языку и украиноязычному контенту.

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