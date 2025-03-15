Актриса рассказала, как прививает дочери любовь к украинскому языку и украиноязычному контенту.

Известная украинская актриса театра и кино, звезда сериалов "Різниця у віці", "Дві матері" Ольга Атанасова, которая ранее высказалась о работе с коллегами-россиянами, заговорила о языковом вопросе. Артистка призналась, что ее дочь до сих пор не полностью перешла на украинский и объяснила почему.

В интервью для издания "РБК-Украина" знаменитость отметила, что ее 12-летняя дочь Адель прекрасно понимает, как российская пропаганда влияет на сознание людей и как в информпространстве россияне продвигают свои нарративы. По словам звезды, девочка видит, что происходит вокруг и не нуждается в дополнительных разъяснениях.

"Здесь объяснять особо и не нужно, потому что дети все это видят. Если бы мы жили где-то за границей, то, возможно, надо было объяснять. А здесь все понятно и так", - сказала артистка.

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Дочь Атанасова воспитывает в любви. Она не давит на нее и не ставит каких-то рамок для нее. Актриса говорит, что девочка уже очень самостоятельная и многие вопросы может решить самостоятельно. Это касается и языкового вопроса. Кинозвезда не скрывает, что Адель продолжает использовать русский язык в жизни, но Ольга не давит на нее и не применяет радикальных методов.

"Могу признаться, что мой ребенок не разговаривает исключительно на украинском. Но, скажем, давить на него я тоже не буду, потому что это должно быть его решение. Оно придет, если это показывать своим примером. Слушаем украинские песни красивые, смотрим фильмы исключительно на Netflix на украинском языке. К ней придет и она сама начнет разговаривать исключительно на украинском языке", - отметила знаменитость.

К слову, Атанасова воспитывает Адель от Сергея Атанасова, с которым прожила в браке девять лет. Экс-супруги развелись в марте 2022 года. Сейчас Ольга не общается с бывшим, который живет за границей, и воспитывает дочь самостоятельно.

Напомним, ранее Ольга Атанасова призналась, свободно ли ее сердце после развода с мужем. А также она рассказала, чем увлекается ее 12-летняя дочь.

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