Актриса также рассказала о своей 11-летней дочери и чем она занимается.

Звезда сериалов "Разница в возрасте", "Две матери", украинская актриса Ольга Атанасова впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни. Артистка призналась, состоит ли она сейчас в отношениях, а также рассказала, чем увлекается ее 11-летняя дочь.

Как известно, кинозвезда развелась с отцом дочери Адель - Сергеем - в 2022 году. Пара состояла в браке 9 лет. Ранее актриса рассказывала, что война не стала причиной развода, трещина в их паре началась еще раньше.

Ольга не стала конкретно говорить, свободно ли ее сердце сейчас. Но она в очередной раз заинтриговала поклонников ответом. По словам знаменитости, сейчас она не ходит на романтические свидания. А причина этому - нехватка времени. Атанасова сосредоточена на работе и у нее совсем нет свободного времени. Артистка сейчас одновременно играет в восьми спектаклях.

"Сейчас все мои свидания проходят (на публичных мероприятиях - УНИАН), увидимся с друзьями, или на площадке также увидимся коллегами. Времени, честно, очень мало, но я не страдаю, потому что если кто-то хочет, то он сможет, несмотря на комендантский час. Пусть это останется тайной (свободно ли сердце - УНИАН)", - сказала актриса.

Также звезда рассказала о своей дочери. Она говорит, что девочка уже попробовала себя в роли театральной актрисы. Сейчас Адель играет в спектакле на одной сцене с мамой. Кроме того, Ольга признается, что, несмотря на юный возраст, дочь стала для нее не просто родным человеком, а порой и мамой, и другом. Девочка увлекается моделингом и в будущем мечтает стать манекенщицей.

"Я очень счастлива, потому что сейчас она не просто моя дочь, моя подруга, мое все, иногда моя мама даже. Она сейчас еще моя коллега, потому что мы с ней играем вместе в спектакле. И теперь мы можем даже путешествовать с ней вместе. Она хочет быть моделью, я ей это позволяю. Пусть учится, а дальше судьба укажет ей путь", - поделилась Атанасова.

Напомним, ранее Ольга Атанасова назвала сумму алиментов, которую получает от экс-супруга. Она сожалеет, что отношения завершились не так, как хотелось.

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