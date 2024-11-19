Ольга Атанасова призналась, что сейчас не ходит на свидания, но отвечать, свободно ли ее сердце не стала / Скриншот Instagram

Звезда сериалов "Разница в возрасте", "Две матери", украинская актриса Ольга Атанасова впервые за долгое время поделилась подробностями личной жизни. Артистка призналась, состоит ли она сейчас в отношениях, а также рассказала, чем увлекается ее 11-летняя дочь.

Как известно, кинозвезда развелась с отцом дочери Адель - Сергеем - в 2022 году. Пара состояла в браке 9 лет. Ранее актриса рассказывала, что война не стала причиной развода, трещина в их паре началась еще раньше.

Ольга не стала конкретно говорить, свободно ли ее сердце сейчас. Но она в очередной раз заинтриговала поклонников ответом. По словам знаменитости, сейчас она не ходит на романтические свидания. А причина этому - нехватка времени. Атанасова сосредоточена на работе и у нее совсем нет свободного времени. Артистка сейчас одновременно играет в восьми спектаклях.

"Сейчас все мои свидания проходят (на публичных мероприятиях - УНИАН), увидимся с друзьями, или на площадке также увидимся коллегами. Времени, честно, очень мало, но я не страдаю, потому что если кто-то хочет, то он сможет, несмотря на комендантский час. Пусть это останется тайной (свободно ли сердце - УНИАН)", - сказала актриса.

Также звезда рассказала о своей дочери. Она говорит, что девочка уже попробовала себя в роли театральной актрисы. Сейчас Адель играет в спектакле на одной сцене с мамой. Кроме того, Ольга признается, что, несмотря на юный возраст, дочь стала для нее не просто родным человеком, а порой и мамой, и другом. Девочка увлекается моделингом и в будущем мечтает стать манекенщицей.

Ольга Атанасова / Скриншот Instagram

"Я очень счастлива, потому что сейчас она не просто моя дочь, моя подруга, мое все, иногда моя мама даже. Она сейчас еще моя коллега, потому что мы с ней играем вместе в спектакле. И теперь мы можем даже путешествовать с ней вместе. Она хочет быть моделью, я ей это позволяю. Пусть учится, а дальше судьба укажет ей путь", - поделилась Атанасова.

Напомним, ранее Ольга Атанасова назвала сумму алиментов, которую получает от экс-супруга. Она сожалеет, что отношения завершились не так, как хотелось.

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