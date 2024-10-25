Из-за этого случая танцовщица поставила свою 30-летнюю карьеру на паузу.

Известная украинская хореограф Алена Шоптенко впервые назвала причину своей травмы, которую она получила в марте этого года. Танцовщица сообщила, что с ней произошел трагический инцидент во время катания на лыжах.

Знаменитость в своем Instagram рассказала, что в детстве родители ей запрещали заниматься экстремальными видами спорта, чтобы не травмировать ноги.

Однако в этом году 36-летняя звезда решила научиться кататься на лыжах за границей. Во время катаний произошел несчастный случай, в результате чего Елена травмировалась, и была вынуждена поставить на паузу свою танцевальную карьеру. Это первая настолько серьезная травма в жизни хореографа.

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"Во время обучения катанию на лыжах. Падение, которое я даже не могла предвидеть, потому что оно произошло даже не на спуске", - написала Шоптенко.

Во время падения танцовщица повредила две связки в колене - хрящ и мениск. Она не могла передвигаться без костылей, а до этого ей пришлось пережить сложную операцию в Австрии, где живет Алена с начала большой войны.

"Тогда врач сказал, что мое тело - это стол без двух ножек. Моя левая нога всегда была моей опорной - в танцах, поддержках, пируэтах. Потеря этой опоры была для меня сильным потрясением", - поделилась хореограф.

Алена пережила длительную реабилитацию и почти полностью восстановилась после травмы. Звезда снова вернулась к танцам.

Напомним, ранее Алена Шоптенко ответила, поддерживает ли связь с экс-супругом Дикусаром. Она рассказала о своем отношении к военному.

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