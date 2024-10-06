Танцовщица рассказала о своем отношении к военному.

Известная украинская хореограф, звезда шоу "Танцы со звездами" Алена Шоптенко высказалась о своем бывшем муже - танцовщике и сейчас военном ВСУ Дмитрии Дикусаре. Знаменитость ответила, общается ли с экс-избранником.

Как известно, Дикусар и Шоптенко познакомились на проекте "Танцы со звездами". После участия в шоу они закрутили роман, и в 2013 году пара поженилась. Однако уже через три года они объявили о своем разводе.

Как признается Алена, даже после расставания им удалось сохранить дружеские отношения. Сейчас они поддерживают связь и общаются в мессенджерах. По словам хореографа, до начала полномасштабного вторжения они с Дмитрием даже встречались. Это было на съемках "Танцев со звездами".

"Мы работали столько лет с Дмитрием, и мы на самом деле были очень близкими людьми. Сейчас мы друзья. Иногда мы переписываемся. Я горжусь тем, что он делает. Горжусь им", - поделилась танцовщица.

В то же время о личной жизни Шоптенко говорить не хочет. Она не стала раскрывать, свободно ли ее сердце сейчас.

К слову, в 2022 году Шоптенко вместе с сыном Алексеем уехала за границу. Мальчик родился в 2018 году в браке звезды с предпринимателем Алексеем Ивановым. Сейчас знаменитость живет в Вене, Австрия, а ее сын в этом году пошел в первый класс в Европе.

Напомним, ранее Алена Шоптенко прокомментировала мобилизацию Дикусара. Он стал на защиту страны в первые дни большой войны. Танцовщица также высказалась о хореографе Владе Яме, который сбежал за границу.

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