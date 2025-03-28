Алексей Гнатовский убежден, что больше пользы приносит в тылу.

Известный украинский актер, звезда фильма "Довбуш" Алексей Гнатовский признался, готов ли пополнить ряды ВСУ. Артист высказался о мобилизации в Украине и рассказал о своей помощи украинским защитникам.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" кинозвезда прокомментировал также вопрос бронирования от мобилизации. Он не стал конкретно отвечать, есть ли у него бронь, но указал, что большая часть его коллег из Ивано-Франковского государственного театра, где он работает, получили статус "критически важных". То есть, у них есть бронирование от мобилизации.

"У нас часть наших работников имеет бронирование. Часть служит, воюет сейчас. Часть уже вернулась с фронта. Это циклический процесс. Мы сейчас во времени войны. Бороться за страну должны все. То есть, вся страна должна бороться за независимость. Это не часть общества, не смельчаки, которые на фронте, а все общество. У нас есть две роли, если можно так сказать, в этом таком парадоксальном ужасном театре боевых действий: мы можем быть или в ВСУ, где каждому из нас место, и мы должны готовиться к этому, или для ВСУ. Если мы работаем в тылу, то мы должны работать на фронт", - подчеркнул Гнатовский.

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Относительно своей службы, то Алексей говорит, что он уже давно задумывается о том, чтобы стать на защиту страны. Более того, он уже даже рассматривал подразделения и бригады, к которым мог бы присоединиться.

"Я часто думаю об этом. Я поддерживаю связь со многими бригадами, потому что я по волонтерской линии часто это делаю, я часто езжу на фронт. Я уже говорил со многими друзьями, что у меня есть варианты куда. Я понимаю место, я понимаю направление... Я понимаю, где может быть это эффективным", - сказал актер.

Также знаменитость объяснил, почему он до сих пор не пополнил ряды ВСУ. Он говорит, что его останавливает театр. Артист убежден, что больше пользы приносит в тылу. По его словам, находясь на фронте, он не сможет так эффективно помогать военным, как это делает в Ивано-Франковске, где живет и работает.

"Меня останавливает то, что я сейчас в театре работаю. Это не то, что означает, что оно мне не дает это сделать. Я понимаю, что, ведя аукционы, которые я сейчас делаю для победы, это большие средства. Когда собираешь за вечер 18 млн грн, я на фронте этого не сделаю. Отсюда мне удается больше аккумулировать средств, играя свои спектакли. Мы отдаем заработанные средства на ВСУ, и это сумма примерно там от 300 до 500 тысяч грн в месяц. Будучи там, мне буквально бюрократия будет мешать это делать", - добавил Алексей.

Напомним, ранее Алексей Гнатовский высказался о русском языке в Украине. Он возмущен тем, что даже на четвертый год полномасштабного вторжения украинцы до сих пор общаются на русском. По словам актера, из-за языка страны-агрессора ему не хочется долго находиться в Киеве, где до сих пор многие люди говорят на русском.

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