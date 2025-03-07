Андрей Капраль объяснил, почему до сих пор стал на защиту страны.

Украинский артист, лидер группы "Пиккардийская Терция", известный по песне "Гей, пливе кача", Андрей Капраль объяснил, почему не пополнил ряды ВСУ. Исполнитель признался, готов ли это сделать в ближайшее время и рассказал о концертах в поддержку политиков.

В интервью для издания OBOZ.UA певец отметил, что сейчас, по его мнению, он должен находиться в тылу и дарить украинцам свои песни. Он считает, что это его миссия. В подтверждение своих слов Андрей рассказал историю, как украинские защитники благодарят его за творчество и призывают не прекращать создавать новую музыку. В то же время Капраль не исключает, что может сменить микрофон на оружие и отправиться на фронт. По словам артиста, он готов встать на защиту страны.

"Я понимаю, что кто-то должен был взять это оружие. И не говорю, что я не возьму его в руки - никто же не знает, как будет дальше! Сейчас понимаю, что наша миссия - нести украинскую песню и культуру. Если бы мы не были честными с людьми, к нам бы не ходили на концерты столько лет. Словами не описать эмоции, когда во время выступлений перед военными, перед ранеными к тебе подходит дядя, у которого рука - как мои две, который знает, как воевать, который знает, как защищать мою землю, и благодарит за то, что я могу отвлечь его от войны", - отметил Капраль.

Видео дня

Также он прокомментировал слухи о том, что ранее "Пиккардийской Терции" предлагали деньги за концерты в поддержку определенных политических деятелей. Певец опроверг эту информацию и подчеркнул, что "совесть участников группы чиста".

"Всех денег не заработаешь, а проблем можно было насобирать, поэтому не участвовали в подобных акциях. Это наше общее решение. Я не хочу, чтобы мои дети ходили с опущенными глазами из-за поступков своих родителей. В коллективе не было ни одного человека, который бы, когда можно было "рубить капусту", поддержал такие предложения. А потом что? Ходить с "рубчиком" всю жизнь, что ты продался? Сколько нашу землю терзали со всех сторон, то как я мог петь, скажем, за Януковича? Понимая, что такие, как он, убивали моих дедов и баб", - подчеркнул Андрей.

Напомним, ранее актер-воин из сериала "Село на миллион" рассказал, какие задачи выполняет на службе в ВСУ. Дмитрий Сова сейчас служит в Сухопутных войсках и выполняет свои воинские обязанности в Киеве.

Вас также могут заинтересовать новости: