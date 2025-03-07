Украинский артист, лидер группы "Пиккардийская Терция", известный по песне "Гей, пливе кача", Андрей Капраль объяснил, почему не пополнил ряды ВСУ. Исполнитель признался, готов ли это сделать в ближайшее время и рассказал о концертах в поддержку политиков.
В интервью для издания OBOZ.UA певец отметил, что сейчас, по его мнению, он должен находиться в тылу и дарить украинцам свои песни. Он считает, что это его миссия. В подтверждение своих слов Андрей рассказал историю, как украинские защитники благодарят его за творчество и призывают не прекращать создавать новую музыку. В то же время Капраль не исключает, что может сменить микрофон на оружие и отправиться на фронт. По словам артиста, он готов встать на защиту страны.
"Я понимаю, что кто-то должен был взять это оружие. И не говорю, что я не возьму его в руки - никто же не знает, как будет дальше! Сейчас понимаю, что наша миссия - нести украинскую песню и культуру. Если бы мы не были честными с людьми, к нам бы не ходили на концерты столько лет. Словами не описать эмоции, когда во время выступлений перед военными, перед ранеными к тебе подходит дядя, у которого рука - как мои две, который знает, как воевать, который знает, как защищать мою землю, и благодарит за то, что я могу отвлечь его от войны", - отметил Капраль.
Также он прокомментировал слухи о том, что ранее "Пиккардийской Терции" предлагали деньги за концерты в поддержку определенных политических деятелей. Певец опроверг эту информацию и подчеркнул, что "совесть участников группы чиста".
"Всех денег не заработаешь, а проблем можно было насобирать, поэтому не участвовали в подобных акциях. Это наше общее решение. Я не хочу, чтобы мои дети ходили с опущенными глазами из-за поступков своих родителей. В коллективе не было ни одного человека, который бы, когда можно было "рубить капусту", поддержал такие предложения. А потом что? Ходить с "рубчиком" всю жизнь, что ты продался? Сколько нашу землю терзали со всех сторон, то как я мог петь, скажем, за Януковича? Понимая, что такие, как он, убивали моих дедов и баб", - подчеркнул Андрей.
Напомним, ранее актер-воин из сериала "Село на миллион" рассказал, какие задачи выполняет на службе в ВСУ. Дмитрий Сова сейчас служит в Сухопутных войсках и выполняет свои воинские обязанности в Киеве.