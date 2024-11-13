Главный герой нового сезона шоу "Холостяк", ветеран войны Александр "Терен" Будько стал звездой проекта ведущего и юмориста Алексей Дурнева. Военный нарвался на хейт в сети из-за своих высказываний о дешевых продуктах в магазинах.
Дурнев предложил "Терену" попробовать самые дешевые продукты из известной украинской сети супермаркетов. Знаменитости попробовали разную еду - от соленой до сладкой. В частности, это был плавленый сырок, сосиски, колбаса, огурцы, пельмени, мясо, мороженое, йогурты и тому подобное.
Попробовав каждый из продуктов, мужчины давали им оценку. Правда, в основном она была негативной. Александр и Алексей смеялись над вкусом и видом некоторых продуктов, которые украинцы покупают буквально каждый день. Своими высказываниями они вызвали большой резонанс в сети, оскорбив некоторых зрителей.
Возмущенные украинцы оставили немало негативных отзывов о выпуске в комментариях. Они отметили, что многие люди не могут себе позволить покупать дорогие продукты, а отзываться таким образом о дешевой еде, по меньшей мере некорректно:
- "Крутяк, я доначу с мизерной зарплаты, живя в прифронтовом городе. При этом из остатка позволяю себе эти продукты. Спасибо, что всем выпуском дали почувствовать себя дерьмом"
- "Не бедствую, могу позволить себе достаточно дорогие продукты, но сколько людей даже эти сосиски и колбасу не могут себе купить. Вы хоть немножко бы думали головой своей в эти времена"
- "Алексей, это первый раз, когда не могу смотреть выпуск, люди это покупают каждый день, потому что другого нет возможности купить. И качество не такое уж плохое, так это продукты не премиум-сегмента"
- "Немного не понравилось пренебрежительное отношение, я понимаю, что для вас эти цены, это уже не деньги, а для нас и такие продукты иногда дорогие. Половина зарплаты на коммунальные уходит, где же тут разгуляться?"
- "Так демонстративно "фекать" на продукты, которые для многих являются способом выжить, особенно для пенсионеров... Как-то грустно смотреть на это все"
- "Зашла посмотреть выпуск Дурнева впервые из-за "Терена". В результате на 17 минуте выключаю, потому что не еда гадкая, а поведение двух взрослых (думала, что сознательных) мужчин"
Пока ни ведущий, ни главный герой нового выпуска, никак не реагировали на критику в сети и не стали отвечать на хейт.
К слову, "Терен" - украинский защитник, который служил в 49-м батальоне "Карпатская Сечь". Во время выполнения боевого задания "холостяк" получил тяжелое ранение, в результате чего потерял две конечности. Позже Александру сделали протезирование.
Напомним, ранее "Терен" рассказал о врожденном пороке. Александр признался, что из-за проблем со здоровьем у него было немало комплексов.