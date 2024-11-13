Александр стал главным героем шоу Алексей Дурнева, чем вызвал жаркие дискуссии в сети.

Главный герой нового сезона шоу "Холостяк", ветеран войны Александр "Терен" Будько стал звездой проекта ведущего и юмориста Алексей Дурнева. Военный нарвался на хейт в сети из-за своих высказываний о дешевых продуктах в магазинах.

Дурнев предложил "Терену" попробовать самые дешевые продукты из известной украинской сети супермаркетов. Знаменитости попробовали разную еду - от соленой до сладкой. В частности, это был плавленый сырок, сосиски, колбаса, огурцы, пельмени, мясо, мороженое, йогурты и тому подобное.

Попробовав каждый из продуктов, мужчины давали им оценку. Правда, в основном она была негативной. Александр и Алексей смеялись над вкусом и видом некоторых продуктов, которые украинцы покупают буквально каждый день. Своими высказываниями они вызвали большой резонанс в сети, оскорбив некоторых зрителей.

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Возмущенные украинцы оставили немало негативных отзывов о выпуске в комментариях. Они отметили, что многие люди не могут себе позволить покупать дорогие продукты, а отзываться таким образом о дешевой еде, по меньшей мере некорректно:

"Крутяк, я доначу с мизерной зарплаты, живя в прифронтовом городе. При этом из остатка позволяю себе эти продукты. Спасибо, что всем выпуском дали почувствовать себя дерьмом"

"Не бедствую, могу позволить себе достаточно дорогие продукты, но сколько людей даже эти сосиски и колбасу не могут себе купить. Вы хоть немножко бы думали головой своей в эти времена"

"Алексей, это первый раз, когда не могу смотреть выпуск, люди это покупают каждый день, потому что другого нет возможности купить. И качество не такое уж плохое, так это продукты не премиум-сегмента"

"Немного не понравилось пренебрежительное отношение, я понимаю, что для вас эти цены, это уже не деньги, а для нас и такие продукты иногда дорогие. Половина зарплаты на коммунальные уходит, где же тут разгуляться?"

"Так демонстративно "фекать" на продукты, которые для многих являются способом выжить, особенно для пенсионеров... Как-то грустно смотреть на это все"

"Зашла посмотреть выпуск Дурнева впервые из-за "Терена". В результате на 17 минуте выключаю, потому что не еда гадкая, а поведение двух взрослых (думала, что сознательных) мужчин"

Пока ни ведущий, ни главный герой нового выпуска, никак не реагировали на критику в сети и не стали отвечать на хейт.

К слову, "Терен" - украинский защитник, который служил в 49-м батальоне "Карпатская Сечь". Во время выполнения боевого задания "холостяк" получил тяжелое ранение, в результате чего потерял две конечности. Позже Александру сделали протезирование.

Напомним, ранее "Терен" рассказал о врожденном пороке. Александр признался, что из-за проблем со здоровьем у него было немало комплексов.

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