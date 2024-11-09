Новый "холостяк", ветеран войны Александр "Терен" Будько впервые признался, что у него с рождения были серьезные проблемы со здоровьем. Главный герой 13-го сезона романтического проекта поделился, что в детстве у него обнаружили косолапость, из-за которой у него было много комплексов.
На откровенное признание "Терен" решился во время второго выпуска шоу "Холостяк". По его словам, у него были проблемы с ногами, из-за которых он не мог заниматься спортом. Кроме того, мужчина стеснялся врожденного недостатка и пытался сделать все, чтобы другие не знали о нем:
С рождения у меня была инвалидность. Врожденная двусторонняя косолапость. Мышцы на икрах были деформированы, потому что было постоянное давление на них. В тот момент, когда они должны были развиваться, они этого не делали. Из-за этого я очень комплексовал. Никогда не ходил в шортах, не проявлял себя.
В детстве Будько не мог заниматься тем, что делали его сверстники. Чтобы попасть на спортивный кружок, ему нужна была специальная справка от врача. Однако медики отказывались допускать Александра к занятиям из-за угрозы его здоровью.
"Это, конечно, влияло на меня. Но это и сделало меня сильнее. Потому что я компенсировал через свои проявления лидерские, ту же маскулинность, потому что я не мог показать слабость или свои недостатки", - поделился "холостяк".
"Терен" признался, что обо всех комплексах он забыл в начале полномасштабного вторжения, когда присоединился к рядам ВСУ. Как известно, во время выполнения боевого задания на фронте знаменитость потерял обе конечности, в результате чего ему установили протезы. После этого ветеран войны не стесняется своего тела и носит одежду, которая не скрывает протезы.
К слову, 8 ноября вышел уже второй выпуск "Холостяка". Во время него на проект пришла новая участница - волонтер Инна. Именно с ней главный герой устроил первое индивидуальное свидание. На этот раз шоу покинули две девушки.
Напомним, ранее Александр "Терен" признался, что ему изменила любимая. Он рассказал, как пережил сложный период.