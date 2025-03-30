Боксер поделился милыми кадрами с мальчиком.

Знаменитый украинский боксер, чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик, который ранее рассказал, как едва не потерял сына, впервые за долгое время встретился со своими сыновьями, которые сейчас живут за границей. Спортсмен поделился трогательными кадрами с мальчиком.

Новые фотографии с сыном абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе опубликовал в своих Instagram-"сториз". Звездная семья показалась в Испании, где 10-летний Михаил и 12-летний Кирилл живут уже три года. Ранее жена звезды спорта - Екатерина - рассказывала, что мальчики выехали в Европу в 2022 году из-за войны в Украине. Живут они там с родителями женщины.

Сейчас супруги решили навестить родных за границей и показали, как они вместе проводят время. В частности, Александр обнародовал снимки, на которых позировал вместе с Михаилом. Заметно, что фото были сделаны на берегу моря, во время прогулки семьи.

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Подписывать новые и в последнее время редкие кадры с сыном Усик не стал. Лишь на одном фото было указано: "Смена караула". Вероятно, боксер намекнул, что пришла его очередь проводить время с детьми.

Как известно, Александр и Екатерина вместе уже более 20 лет. Они познакомились еще во время учебы в школе в Симферополе. Поженилась пара в 2009 году в Крыму, где жила много лет. Супруги воспитывают четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

Сейчас дочери живут с родителями в Киеве. По словам Екатерины, она планировала, что Елизавета также уедет в Испанию, но девочка категорически отказалась из-за друзей, школы и кружков в Украине. А вот мальчики получают образование за рубежом, где уже выучили английский и испанский языки, а также занимаются там спортом.

Напомним, ранее Александр Усик раскрыл секрет счастливого 15-летнего брака с женой. Спортсмен назвал себя "подкаблучником". Боксер объяснил, почему гордится таким "статусом", а также рассказал о своей традиции, которую уважает Екатерина.

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