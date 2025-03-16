Боксер объяснил, почему гордится таким "статусом".

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик раскрыл секрет своего крепкого и счастливого брака с женой Екатериной. Звезда спорта назвал себя "подкаблучником" и объяснил, почему гордится этим.

В интервью Славе Демину спортсмен не стал скрывать, что он подкаблучник и даже заявил, что этого не надо стесняться. Более того, по его словам, это свидетельствует о сильных чувствах ко второй половинке. В то же время он отметил, что в их с Екатериной семье нет места пренебрежительному отношению, они уважают друг друга и сильно любят. В их паре Александр старается делать все для любимой, а она - для него.

"Я не просто подкаблучник. Отмечу, я - царь подкаблучников, я главный подкаблучник мира. Для того, чтобы это понимать и не бояться осуждения, надо иметь большие яйца. Сильные, большие яйца, которые нормально работают. И должно быть настоящее сердце, любовь к своей второй половинке. Мы не оскорбляем друг друга, не материмся, уважаем свои границы", - подчеркнул Усик.

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Александр также рассказал, что у каждого из них в их паре есть возможность провести время отдельно друг от друга. В частности, Екатерина прекрасно знает, что каждый четверг боксер встречается с друзьями и проводит с ними время в бане. В этот день женщина не беспокоит мужа, а он отдыхает в мужской компании.

"Екатерина знает, что четверг - это мой святой день. До полудня я готов сделать все, что для нее нужно, но после 13:00 я недоступен. Потому что я в бане. Это наша компания, веники, ужин", - поделился спортсмен.

Отметим, что влюбленные вместе уже более 20 лет, еще со школьных лет. Поженились они в 2009 году в Симферополе. Пара воспитывает четверых детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

Напомним, ранее Екатерина Усик заговорила о разводе. Супруги признались, что у них часто возникают конфликты, но они их решают.

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