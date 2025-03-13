Боксер и его жена также отреагировали на слухи, что у них был выкидыш.

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, как однажды едва не потерял сына. Знаменитость прокомментировал слухи, что у его любимой Екатерины был выкидыш и поделился, хотел ли бы стать отцом в пятый раз.

В интервью для Славы Демина звездная пара раскрыла подробности личной жизни. В частности, титулованный боксер и его жена опровергли слухи о том, что у женщины был выкидыш. Однако у супругов была неприятная ситуация, из-за которой они едва не потеряли сына.

Когда Екатерина была беременна во второй раз у нее возникли некоторые проблемы со здоровьем. У избранницы спортсмена началось кровотечение, из-за чего ее госпитализировали. Из-за врачебной ошибки будущего малыша чуть не убили, но, к счастью, их сын родился здоровым, и сейчас ему уже 12 лет.

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"Было кровотечение. Врачи немного отнеслись несерьезно. Говорили, что ребенок мертв и его надо "чистить". Я начал набирать людей из высоких чинов медицины. Он сказал всем: "Если ребенка не спасете, я вас умножу на ноль". К счастью, теперь у нас есть такой замечательный ребенок, как Кирилл Александрович", - поделился Усик.

Также Александр признался, что они с любимой планируют стать родителями в пятый раз. Их младшей дочери Марии недавно исполнился всего год, но они не планируют останавливаться и хотят родить еще одного малыша. Сейчас пара ждет, когда немного подрастет Мария и полностью восстановится организм Екатерины.

"Мы в процессе", - коротко отметил боксер.

К слову, Александр и Екатерина вместе со школьных лет. Влюбленные поженились в 2009 году. Сейчас супруги воспитывают четырех детей: 15-летнюю Елизавету, 12-летнего Кирилла, 10-летнего Михаила и годовалую Марию.

Напомним, ранее Екатерина Усик рассказала, что произошло с их с мужем домом, который в 2022 году захватили россияне. Женщина сообщила, что дом планируют снести.

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