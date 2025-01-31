Александр Роднянский-младший рассказал, чем будет заниматься после увольнения.

Сын известного продюсера и режиссера Александра Роднянского - госслужащий Александр Роднянский-младший - сообщил о завершении карьеры в Офисе Президента Украины. Он уволился с должности советника Владимира Зеленского по экономическим вопросам.

В своем Instagram мужчина отметил, что с начала 2025 года больше не занимает эту должность. Кроме того, Роднянский также уволился из банка, где работал много лет.

По его словам, он сделал значительный вклад в стратегию развития украинской экономики, но сейчас пришло время двигаться дальше. Александр поблагодарил за возможность работать и получать опыт на этих должностях, а также отметил, что решение об увольнении принял он сам.

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"С завершением 2024 года я прекратил свою деятельность в государственном секторе Украины. Это был уникальный опыт - занимать должности экономического советника президента и председателя комитета трансформации наблюдательного совета банка в самый сложный период в истории Украины. Я ухожу со всех должностей исключительно по собственному желанию. В Офисе президента хотели, чтобы я остался на этих ролях, и предложили новые форматы сотрудничества. Однако я убежден, что выполнил свою миссию на этих должностях и буду продолжать помогать своей стране иначе", - написал сын режиссера.

Экс-советник отметил, что в дальнейшем планирует заниматься восстановлением Украины, но уже в частном секторе. Александр не стал скрывать, что государственная работа иногда ограничивала его и мешала реализовывать ему некоторые идеи.

"Как советник президента, начиная с 2019 года, я сделал все возможное для укрепления экономической стратегии Украины. Мне жаль, что министерства и ключевые игроки ограничивают реализацию этих предложений и не могут повысить уровень экономической свободы страны. В дальнейшем я планирую сосредоточиться на проектах в частном секторе, многие из которых направлены на консолидацию, восстановление и процветание Украины. Поэтому, хотя я оставил официальные роли, я остаюсь преданным стране и ее будущему", - подытожил Роднянский-младший.

Напомним, ранее Миша Романова сообщила, что разорвала отношения с Александром Роднянским. Артистка поделилась, как пережила расставание.

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