Знаменитость признался, что во времена Comedy Club у него была звездная болезнь и признался, кто его из нее вытащил.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Хто зверху?" и "Я люблю Украину", Александр Педан, который ранее ответил, есть ли у него бронирование от мобилизации, вспомнил свое участие в Comedy Club. Телезвезда признался, что тогда участники юмористического проекта обманывали поклонников и рассказал как именно.

В интервью для Алексея Суханова знаменитость рассказал, что во времена, когда он был ведущим украинского Comedy Club, чувствовал себя очень популярным, сексуальным и успешным. Правда, реальность была совсем другой. То, что показывали на экранах не соответствовало действительности. Участники проекта создавали иллюзию успешности, а на самом деле у них были проблемы с деньгами и в личной жизни.

"В Comedy Club мы играли успешных, будучи по уши в кредитах или живя в съемных квартирах. Это была имитация богатой жизни. Такой абсолютный фейк. Но мы в это верили, и это очень помогло", - вспомнил знаменитость.

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По его словам, в 2006-2008 годах он был довольно эгоистичным человеком. В то время он уже состоял в браке со своей женой Инной, которая буквально вытащила любимого из этой звездной болезни. Сейчас Педан очень благодарен, что почти 20 лет назад избранница не развелась с ним, поскольку тогда он был ослеплен славой и некоторое время жил отдельно от жены.

Когда влюбленные почувствовали, что расстояние начинает негативно влиять на их отношения, решили, что Инна с дочкой Валерией переедут в Киев. Для того, чтобы перевезти родных в столицу ведущему пришлось купить квартиру в кредит.

"Я бы не остался с таким нарцистическим, эгоистичным и эгоцентричным человеком, каким я был в тот период", - признался Александр.

К слову, супруги состоят в браке уже более 20 лет. Вместе они воспитывают 8-летнего сына Марка и 19-летнюю дочь Валерию, которая сейчас уже является студенткой львовского университета.

Напомним, ранее Александр Педан рассказал о поездках на фронт и с какими проблемами там столкнулся. С начала полномасштабного вторжения телезвезда активно волонтерит, но сейчас, как он признался, стало все сложнее эффективно помогать защитникам.

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