Знаменитость признался, что в последнее время стало все сложнее эффективно помогать защитникам.

Известный украинский ведущий, звезда шоу "Хто зверху?" и "Я люблю Украину" Александр Педан, который ранее раскрыл, где учится и работает его дочь, рассказал о своих поездках на фронт. Шоумен поделился, с какими проблемами столкнулся в последнее время.

Не секрет, что с начала полномасштабного вторжения телезвезда активно волонтерит. Он собирает средства бойцам, ездит на передовую, чтобы поддержать и передать помощь воинам. По его словам, сейчас сложно стало собирать деньги для украинских защитников. Соцсети ограничивают возможность публиковать сборы, а также сами украинцы начали со временем меньше донатить. Однако Александр продолжает свое дело, несмотря на все трудности.

"Как бы там ни было, и как бы Instagram не блокировал и не банил, регулярно публикую сборы. У меня есть традиционная рубрика: "Понедельник - день донатов". Репощу монобанки или благотворительные проекты где-то пяти-шести друзей, знакомых и просто обычных людей, сборы которых проверены. Вижу, что просмотры точно падают. Но, тем не менее, останавливаться точно нельзя", - рассказал Педан в интервью "РБК-Украина".

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Также ведущий столкнулся с некоторыми трудностями во время поездок на передовую. Сейчас, как он говорит, подразделения военных постоянно расформировывают и перебрасывают в другие. Также для гражданских ограничили доступ к некоторым направлениям фронта, из-за чего Александр не может увидеться и поддержать отдельные подразделения.

"Мне на самом деле все труднее и труднее ездить, потому что не на все направления сейчас пускают на передовую. А поддерживать хочется! Надо вытаскивать их из их "дня сурка" выступлениями, встречами, общением. Поэтому сейчас готовлю новую поездку. И она дается тяжелее, чем раньше. Когда-то просто можно было сесть в машину и поехать, объехать Харьковскую, Донецкую, Днепровскую области и до Херсона доехать, а сейчас сделать это гораздо труднее", - добавил знаменитость.

Напомним, ранее Александр Педан ответил, общается ли с Лесей Никитюк и высказался о ее помолвке. Ведущий также заговорил и о своих отношениях с женой и раскрыл секрет крепкого брака.

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