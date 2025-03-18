Ведущий также поделился, чем занимается его сын и назвал свои методы воспитания детей.

Украинский ведущий, известный как судья шоу "Хто зверху?", звезда проектов "Я люблю Украину" и "Игра на нервах" Александр Педан, который ранее высказался о помолвке Леси Никитюк, рассказал о своих двух детях. В частности, он рассказал о своих методах воспитания дочери и сына и раскрыл, чем они занимаются.

В интервью для издания "РБК-Украина" шоумен поделился, что 19-летняя дочь Валерия от жены Инны сейчас получает образование социолога в Украинском католическом университете во Львове. Также девушка уже даже зарабатывает первые деньги. Она работает SMM-специалистом.

"Моя дочь учится в УКУ на социолога. У нее третий курс. И я рад, что у них обучение офлайн. Она живет во Львове, ведет несколько проектов как SMM, подрабатывает, но обучение у нее - это номер один", - подчеркнул Педан.

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А что касается 8-летнего сына Марка, то он пока не знает, кем хоть стать в будущем. Александр говорит, что однажды мальчик даже в школе пошутил, что хочет вырасти барсуком. Его звездный отец мечтает, что сын занимался любимым делом и получал вознаграждение за это. Но даже в таком юном возрасте знаменитость заметил, что Марк очень креативно мыслит и у него есть склонность к точным наукам.

"Я хочу, чтобы он нашел себя и ему просто было кайфово заниматься тем, чем он хочет. С одной стороны, он иногда со мной где-то снимается в роликах и хочет этого. С другой, он может сказать: "Я не буду сниматься". Всегда уважаю его и не заставляю. Что вижу я? У сына хороший математический склад ума и он очень креативно мыслит", - поделился ведущий.

Телезвезда добавил, что с уважением относится к желаниям своих детей. Он поддерживает их во всех начинаниях и уделяет много внимания им.

"То, что самое главное я взял от моих родителей - это уважение к детям, их увлечениям и безусловная поддержка. Но все же я воспитываю детей в другом немного стиле. Я стараюсь дать им как можно больше внимания, в котором они нуждаются", - рассказал Александр.

Напомним, ранее Александр Педан высказался о языковом вопросе. Он заметил, что некоторые родители делают ошибку, позволяя детям разговаривать на языке оккупанта. Шоумен призвал их использовать исключительно украинский в быту.

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