Для этого артисту нужно помочь украинцам в войне.

Известный украинский продюсер Михаил Ясинский, который сотрудничает с певицей Олей Поляковой, высказался о певце Олеге Виннике. Он ответил, при каком условии артист, который сбежал за границу, сможет вернуться в Украину.

Много лет назад Ясинский и Винник сотрудничали. В свое время продюсер помог исполнителю улучшить его репутацию и решить "определенные проблемы с медиа и признанием".

"Я имел честь работать с человеком, у которого был огромный успех, талантливым, трудоголиком, выдающимся артистом, у которого были определенные проблемы, и мое агентство их решило. Вот об этом я могу легко говорить", - вспомнил Михаил.

По мнению продюсера, сейчас у Олега большие проблемы с медийностью. Ему будет сложно просто вернуться в Украину и сделать вид, будто не было этого побега и двух лет молчания с его стороны.

Однако Михаил предполагает, что его возвращение станет возможным, если он поможет украинцам во время войны. Речь идет о военной помощи от Германии, где сейчас живет артист:

Если завтра мы увидим его в Бундестаге, где он с такой мощной речью заставит немецких парламентариев принять решение об использовании TAURUS и так далее, и это будет его заслуга, - да, можно (вернуться - УНИАН).

Отметим, что Винник сбежал из Украины в феврале 2022 года. Его бывший продюсер Александр Горбенко рассказывал, что он уехал в Германию "прячась под одеялом в авто". Более 2 лет Олег не комментировал войну в Украине и не выходил на связь.

В августе он неожиданно сообщил о возвращении на сцену и выпустил песню "Мои люди". В то же время в Украину певец не вернулся и, похоже, не планирует этого делать. Сейчас о его жизни почти ничего неизвестно.

Напомним, ранее певец Андрей Кравченко публично обратился к Виннику. Он призвал его вернуться в Украину и ответил на упреки, что он копирует коллегу.

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