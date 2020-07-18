"Может, я решил сбросить 15 килограммов": Олег Винник рассказал, почему решил принять участие в "Танцах со звездами"

Олег рассказал, не боится ли он, что его танцевальные способности подвергнутся критике.

Популярный украинский певец прокомментировал свое предстоящее участив в новом сезоне шоу "Танцы со звездами.

В эксклюзивном интервью УНИАН Олег рассказал, почему решился на эту затею и не боится ли он, что его танцевальные способности подвергнутся критике.

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"Волков бояться - в лес не ходить. Я не боюсь конструктивной критики, не боюсь труда и очень трепетно отношусь к танцу. Как говорят танцоры-профессионалы, в танцах есть только один минус: когда ты начинаешь танцевать, особенно в зрелом возрасте, все твои предыдущие травмы дают о себе знать. Это плата за танец. Но любое искусство требует жертв. Правда, есть и много плюсов. Быть может, я решил сбросить килограммов пятнадцать. Знаю, что в данном случае это эффективно. А еще – очень красиво", - рассказал артист.

Полный текст интервью читайте по ссылке.

Как сообщал УНИАН, Олег Винник стал первым участником нового сезона "Танцев со звездами".

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