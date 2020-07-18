Олег Винник: Мужчины, у которых возникают проблемы в отношениях с их второй половинкой из-за Винника, должны предъявить претензии к самим себе

Олег Винник – настоящий феномен украинского шоу-бизнеса. Певец из года в год выпускает хит за хитом, собирает аншлаги на стадионах, а его фанатки готовы вырывать друг другу волосы за место у сцены. Накануне масштабного онлайн-шоу Олега Винника на НСК «Олимпийский», УНИАН пообщался с артистом и узнал, как он провел карантин, почему решил принять участие в «Танцах со звездами» и, конечно, какие сюрпризы приготовил своим поклонницам и поклонникам.

Олег, 31-го июля вам исполняется 47 лет. Какие эмоции испытываете по этому поводу? Имеет ли для вас вообще значение возраст?

Откровенно говоря, я не слежу за своими морщинами, не гонюсь за молодостью. Живу так, как дает Господь Бог, и радуюсь каждому новому году.

В этом году на свой день рождения (31 июля, - УНИАН) я дарю своим зрителям очень странный и необычный подарок. Он эффектный и от души - первое онлайн-шоу в дополненной реальности на НСК «Олимпийский».

Обычно зрители ходят на концерт, чтобы ощутить чувство единения с артистом и живые эмоции. Чем же их сможет удивить такой формат?

Мы сделаем все, чтобы подарить людям эмоции. Это будет очень оригинальный концерт. Купив билет и получив доступ, человек виртуально, с помощью аватара, сможет попасть на площадку, увидеть свое место на стадионе, соседей в фан-зоне или на трибунах и почувствовать себя непосредственным участником шоу. Мы подготовили много интересных опций, благодаря которым люди при просмотре реального концерта смогут взаимодействовать со мной, как в виртуальной игре. Кроме того, зрителей ожидают различные спецэффекты и неожиданные моменты. Такие спонтанные эмоциональные вещи никогда не будут происходить на живых концертах, только в дополненной реальности.

Какие проекты вы планируете после шоу? Каких сюрпризов ждать вашим поклонникам?

Я продолжаю работать сразу над несколькими проектами, но открывать все карты еще не хочу. Никогда не говорю о своих планах до того момента, пока продукт не будет готов. Работа кипит, ждите и дуэты, и другие интересные проекты.

А какие изменения из-за карантина произошли в вашей жизни? Возможно, засели за новый альбом или стали больше заниматься спортом?

Возможностей заниматься спортом на карантине было гораздо меньше по объективным причинам, большую часть своего времени я проводил в студии. Работал не только над песнями, нужно было обновить оборудование, аппаратуру.

Что касается изменений, в первую очередь, они произошли в моем мировоззрении. Думаю, многие что-то переосмыслили в этот период. У каждого из нас было достаточно времени «пообщаться с самим собой». Ни в коем случае не нужно жалеть о прошлом. Единственное, что мы можем сейчас – идти вперед несмотря ни на что, работать при любых обстоятельствах. Мог ли хоть один артист до карантина представить, что он будет выступать на пустом стадионе перед виртуальными зрителями?..

Как выглядит утро Олега Винника на карантине? Появилась ли возможность поваляться в постели или самому приготовить себе завтрак? Любите ли вы сами готовить?

Готовить люблю, но завтраки не готовлю, поскольку обычно в то в время, когда их принято подавать, я только ложусь спать (смеется). У меня не было ни одного дня на карантине, чтобы я не встретил рассвет! Кстати, восход солнца вызывает такие прекрасные чувства, это невероятно красиво, и воздух в это время пахнет как-то особенно.

Как относитесь к бешеной популярности ТикТока и его челленджей? Готовы были бы, к примеру, подрезать себе волосы или съесть лягушку в прямом эфире, если бы это добавило популярности среди молодой аудитории?

Я не живу этим. Все это напоминает игру. Думаю, у ТикТока есть будущее. Но жертвовать чем-то ради популярности для меня не приемлемо. До тех пор, пока Господь Бог дает мне творчество и песни, я буду интересен своему зрителю. А если их не будет, то никакой ТикТок уже не поможет, ни одна социальная сеть не добавит популярности.

Что вам приносило больше удовлетворения в плане творческой реализации: когда вы блистали на европейской театральной сцене или же теперешний статус поп-звезды с миллионами поклонниц?

Не могу сравнивать, это совсем разные отрасли. Однако, задача у артиста всегда одна - подарить людям незабываемые эмоции. В этом наслаждение. Артист не может петь «ни для кого», это было бы очень эгоистично и не успешно. Я очень ответственно подходил к каждой своей роли в мюзиклах. И не важно, сколько раз в неделю приходилось выходить на сцену – один или восемь, главное - отдаться своей публике так, как будто бы в последний раз.

Поклонники часто хвалят вас за то, что вы не рассказываете о личной жизни. Это ваша принципиальная позиция? Почему вы так тщательно оберегаете эту тему?

Я очень ценю свою жизнь и своих близких людей. Делиться этим я не хотел бы, должно же хоть что-то в этой жизни быть «исключительно мое»? (улыбается). Конечно, возможно, когда-нибудь я все же решусь поделиться своим счастьем и рассказать людям о своих ценностях. Но всему свое время.

В сети ходят слухи, что вы скрываете свою жену-бэк-вокалистку. Как это прокомментируете? О ком ваша последняя песня «Безумная любовь»?

Свою бек-вокалистку я не скрываю. О женах, детях и о личной жизни повторяться не буду, только что ответил. Песню «Безумная любовь» писал, используя сказочные аллегорические образы, это собирательное представление о наших чувствах. Поэтому, правильнее говорить «не о ком», а «о чем». Этой композицией я хотел сказать о том, что счастьем не бросаются. Его нужно заслужить, а любовь взрастить – такую, чтобы она не стала к нам жестокой и безумной.

Случалось ли, что мужья ваших поклонниц предъявляли вам претензии и устраивали разборки?

Мужчины, у которых возникают проблемы в отношениях с их второй половинкой из-за Винника, должны, прежде всего, предъявить претензии к самим себе. И если люди разводятся из-за человека, который появился на телевидении, грош цена такой женитьбе. Значит, неправильным был день, когда они решили соединить свои судьбы. Однако, я всегда рад помочь чем-то. На моих концертах очень часто делают предложения руки и сердца.

Как относитесь к интернет-мемам про «вовчиць»?

Есть качественные, талантливые мемы, над которыми можно по-доброму посмеяться. Главное, чтобы они были не обидные. На самом деле я против того, что в СМИ мне приклеили образ «повелителя волчиц». Каждый это интерпретирует по-своему. Но, с другой стороны, мы многому можем научиться у этих сильных преданных животных.

Назовите любимый ресторан в Киеве.

Не часто, но бываю в ресторане «Аляска». Он нравится мне своей стабильностью, из года в год качество еды там не меняется. Еще я очень люблю грузинскую кухню, поэтому раньше заходил в «Gogi». Но поскольку там всегда много людей, в последние годы такой возможности у меня нет.

Как бы вы распорядились своим единственным желанием?

Хочу видеть свою страну счастливой, успешной, мечтаю о том моменте, когда Украина станет примером для всего мира. В конце концов, украинский народ заслуживает достойную цивилизованную жизнь.

Кстати, об этом. Год назад вы поддерживали на выборах в Раду Аграрную партию. Это был первый ваш поход в политику. Сейчас артисты в парламенте - не что-то из ряда вон выходящее. Готовы ли вы снова попробовать себя в политике? Возможно, на местных выборах? Или, чем черт не шутит, пошли бы в президенты (электорат, к счастью, обширный)?

Я не пробовал себя в политике, а просто поддержал Михаила Михайловича [Поплавского], когда узнал, что он возглавил Аграрную партию. Как человеку, который вырос в селе, мне близка эта тема. Не понаслышке знаю, что такое земледелие и как оно важно для нашей страны, богатой черноземом. Поэтому, мне захотелось обратить на это внимание.

Что же касается политики – никогда не говорю ни «да», ни «нет», все может быть в нашей жизни. Сейчас я не задумываюсь об этом, у меня много работы с моими песнями. Но если вдруг почувствую, что могу сделать что-то в другой отрасли, за что мне не будет стыдно, тогда и посмотрим.

Вы примете участие в новом сезоне «Танцев со звездами»? Какие эмоции по поводу предстоящего шоу? Ведь это многочасовые каждодневные тренировки, когда ни на что другое практически не остается времени. Не боитесь, что аудитории могут «не зайти» ваши танцы и это отразится на вашем имидже негативно?

Волков бояться - в лес не ходить (улыбается). Я не боюсь конструктивной критики, не боюсь труда и очень трепетно отношусь к танцу. Как говорят танцоры-профессионалы, в танцах есть только один минус: когда ты начинаешь танцевать, особенно в зрелом возрасте, все твои предыдущие травмы дают о себе знать. Это плата за танец. Но любое искусство требует жертв. Правда, есть и много плюсов. Быть может, я решил сбросить килограммов пятнадцать (смеется). Знаю, что в данном случае это эффективно. А еще – очень красиво.

Ольга Броскова