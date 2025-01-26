Артист редко выходит на связь с поклонниками.

Украинский певец Олег Винник, который в начале полномасштабной войны уехал из Украины в Германию якобы на лечение, впервые за долгое время показался в сети.

Недавно после провала концерта в Польше, беглец анонсировал новые выступления в Чехии. Концерты исполнителя запланированы на 14 и 15 февраля.

На днях он решил привлечь больше внимания к будущим выступлениям и опубликовал новое видео в TikTok. Винник показался в патриотической футболке с надписью: "Ось вам, а не Харків". На ролике юмористического характера он сообщает мужчине, который занимается в тренажерном зале, что на концерте будет выступать певица Таюне. Именно она, по слухам, является женой Винника.

"А ты в курсе, что Таюне будет в Праге? День влюбленных с Олегом Винником", - подписал видео Олег.

Реакция подписчиков

Подписчики начали активно реагировать на новый ролик Олега. В частности, некоторые пользователи обрадовались возвращению певца на сцену, однако было немало людей, которые вспомнили молчание артиста о войне в Украине.

"Надеюсь на это недоразумение никто не придет"

"Предатель"

"Чего сбежал, когда началась война?"

"Это будет прощальный тур?"

"Большая ошибка была тот его выезд и долгое молчание".

К слову, экс-продюсер Олега Винника рассказывал, что певец пересек украинскую границу 27 февраля 2022 года. Тогда певец спрятался под одеялом в авто его жены. Сейчас беглец находится в Германии и пытается вернуть любовь поклонников.

Напомним, ранее украинский ведущий Слава Демин высмеял Винника, который анонсировал новый концерт за рубежом.

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