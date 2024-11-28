Фагот назвал самый ценный подарок, который любимая получала от него.

Популярный украинский музыкант, участник группы "ТНМК" Фагот, он же Олег Михайлюта, рассказал о личной жизни. Артист поделился, есть ли в его отношениях с любимой место ревности и запретам.

Как известно, исполнитель и дизайнер Ольга Навроцкая уже более 12 лет находятся в отношениях, однако пара не хочет заключать официальный брак. Несмотря на это, их все равно считают одной из самых крепких пар в украинском шоу-бизнесе.

В интервью "33 вопроса от Люкс ФМ" певец поделился подробностями их личной жизни, в частности, что иногда у них бывают случаи, когда они не ночуют с Ольгой вместе. Обычно причиной этому является то, что Михайлюта задерживается на студии и остается ночевать там. Однако дизайнер не запрещает любимому ночевать отдельно, поскольку с уважением относится к его работе.

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"Иногда да (спим отдельно - УНИАН). Я люблю оставаться на студии, потому что музыки много делается, и я храплю. Это же рабочий процесс, как можно музыканту запретить писать музыку", - сказал Олег.

В то же время Фагот не скрывает, что 50-летняя Навроцкая довольно ревнивая женщина. Он признается, что за время их отношений она неоднократно устраивала ему небольшие скандалы на фоне ревности. Знаменитость с юмором отметил: "Допрос с пристрастием периодически бывает".

Пара до сих пор много времени уделяет друг другу. Фагот говорит, что они пытаются сохранять романтику в отношениях и устраивают свидания, гуляют за городом, вместе смотрят сериалы. А вот на вопрос о том, какой самый дорогой подарок дизайнер получала от избранника, он говорит, что это его время.

"Подарить все свое время любимой - самый ценный подарок", - добавил Михайлюта.

Напомним, ранее Фагот признался, что пробовал наркотики и как часто употребляет алкоголь. Певец рассказал, когда впервые попробовал запрещенные вещества.

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