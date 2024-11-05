Известный украинский актер-воин резко осудил противников мобилизации

Он говорит, что каждый должен осознавать последствия своей точки зрения.

Украинский актер Олег Иваница, сыгравший в первых сезонах сериала "Женский доктор", с начала полномасштабного вторжения защищает Украину на фронте. Он находится в киевском регионе.

"В начале 2022 года наше подразделение было сформировано в Киеве, затем дислоцировались под Чернобылем, впоследствии поехали на восток, воевали, вернулись. А в начале этого года я перевелся в ПВО. Когда мы были на востоке, мне удалось попасть из калашмата во вражеский дрон со взрывчаткой, висевший прямо над позициями. И с тех пор я начал мечтать о ПВО", - рассказал знаменитость в интервью "Обозревателю".

Учитывая то, что Иваница до сих пор остается на фронте, он осуждает тех, кто открыто высказывается против мобилизации.

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"Я удивляюсь людям, которые заявляют, что они против мобилизации. Знаете, прекрасно, что мы живем в мире свободных людей. Но, к сожалению, довольно многие из нас не пользуются тем, что свободны, и в своем сознании остаются в крепостном мировоззрении. Мол, я человек маленький, ничего не решаю. Каждый из нас как свободный человек имеет право на свою точку зрения", - отметил воин.

Однако он добавил, что каждый должен осознавать последствия своих высказываний.

"И следует говорить полными фразами. Если человек говорит, что против мобилизации, то пусть говорит эту фразу полностью: "Я против мобилизации, я за то, чтобы дикие звери зашли в наши города и Буча повторилась"", - добавил Иваница.

Напомним, ранее известный украинский рэпер впервые рассказал о службе в Нацгвардии.

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