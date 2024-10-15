Алексей Череватенко рассказал, что россияне жили в его квартире.

Украинский актер, звезда фильмов "Как там Катя?", "Хозяин 2. На своей земле", "Участковый с ДВРЗ" Алексей Череватенко рассказал, что российские оккупанты уничтожили его жилье. Многоэтажный дом, в котором артист жил с семьей, полностью разбомбили.

Кинозвезда вспомнил, что произошло это в начале полномасштабного вторжения. Тогда российские солдаты зашли в Бородянку, Киевская область, где как раз жил Алексей. В первые дни большой войны актер вместе с родными уехал из города, поэтому в его квартире никто не жил. Но там решили поселиться захватчики. По словам Череватенко, они даже звонили ему из его квартиры.

"На четвертый день вторжения россияне зашли в город Бородянка, где проживаю с семьей. Нас там не было, вторжение застало на даче в Процеве под Киевом, а потом я вывез семью на Закарпатье. А в моей квартире тем временем поселились российские солдаты. Даже звонили мне. Поняли по фото, которые нашли, что я актер, номер увидели вероятно на моем сайте. "Добрый день, - говорят, - мы ваши поклонники, смотрели фильмы и сериалы. Как вы там?" А я слышу, что акцент очень подозрительный. А потом начали рассказывать подробности, о которых никто не знает, и из которых понял: они у меня дома", - поделился артист в интервью OBOZ.UA.

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Через несколько дней после разговора с оккупантами многоквартирный дом актера разбомбили. Россияне полностью уничтожили жилье десятков семей. Алексей говорит, что дом до сих пор не восстановили, хотя трагедия произошла более 2 лет назад.

"Через несколько дней наш дом полностью разбомбили. Соседи, святые люди, в первый день вторжения забрали из жилья наши документы и бегали с ними потом по подвалам, прячась от обстрелов. Жилье до сих пор не восстановили. И почему-то об этом все молчат. А в том восьмиэтажном доме было много семей с маленькими детьми. Где ютятся люди все эти годы? У каждого - своя история. О своей молчу - я мужчина крепкий, отстрою. Будем зарабатывать и сделаем, хотя и нам сейчас непросто. Живем с семьей на даче", - добавил Череватенко.

Напомним, ранее Артем Пивоваров рассказал, что россияне уничтожили его дом на Харьковщине. Певец не смог сдержать эмоций и разрыдался во время концерта

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