Он не смог сдержать эмоций.

Известный украинский артист Артем Пивоваров, который родился и провел детство в Волчанске Харьковской области, расплакался во время своего концерта. Он посвятил часть своего выступления родному городу и со слезами на глазах рассказал о том, как русские захватчики полностью разрушили его дом.

"Мне сложно. Я буду откровенным и буду говорить об этом. Я потерял свой дом. У меня нет дома, и это не просто здание. Я из города Волчанск. Моего города нет, полностью нет. Россияне стерли его с лица земли," – эмоционально поделился артист.

Артем Пивоваров также подчеркнул, что лишь наши защитники смогут вернуть его родной город. Он призвал своих поклонников поддерживать военных, которые постоянно рискуют своими жизнями.

"Я верю в то, что я вернусь домой. И желаю каждому, кто потерял свой дом, искренне верить в то, что мы вернемся. Я искренне верю, что наступит этот важный, особенный день для нашей страны," – добавил Артем.

Напомним, ранее военный трогательно спел с Артемом Пивоваровым.

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