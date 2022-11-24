Андрей Рымарук с болью в сердце рассказал, что увидел, когда приехал в Бучу.

С начала полномасштабного вторжения жизнь украинского актера Андрея Рымарука перевернулась с ног на голову. Он вступил в ряды ВСУ с надеждой, что вскоре все атаки оккупантов будут отбиты и все вернется на круги своя.

Однако он даже подумать не мог, что российские захватчики устроят в Киевской области, в том числе и в его родной Буче.

Рымарук в программе ЖВЛ рассказал, что россияне жили у него дома и убивали его соседей.

"И жили, и убивали моих оставшихся там соседей. Я в Буче живу уже более 20 лет и кажется, что ты всех там знаешь в лицо. И ты смотришь, что вот этого человека ты знал. И их там в одну кучку сбросили – кто в пакете, кто без пакетов. Это было очень жутко", – сказал актер.

Андрей Рымарук - кто это

Андрей Рымарук - украинский актер, сыгравший главную роль в фильме "Атлантида". Он рассказал, что одна из сцен картины перекликается с нынешними событиями.

Сцена, где главный герой возвращается домой, была для него самой тяжелой, ведь он понимал, что такое может быть и в жизни.

Напомним, в боях под Бахмутом погиб 26-летний артист балета Киевского академического театра оперетты.

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