Оказывается, что в момент смерти Паша Ли вместе с активистами развозил еду жителям Ирпеня.

6 марта в Ирпене под обстрелами погиб украинский актер Паша Ли. Ранее сообщалось, что Паша снял бронежилет и прикрывал им детей, в результате чего и погиб.

При этом сейчас всплыли новые подробности этого трагического происшествия. Активисты Тарас Мельник и Ирина Мигитко, которые находились вместе с актером в момент его смерти, рассказали, что на самом деле на выезде из Ирпеня на дороге они увидели оккупантов.

Тарас инстиктивно бросил руль и и упал справа на пассажирское сиденье. В это мгновенье в их машину полетели десятки пуль. Одна из них прошла по коже Тараса, к счастью, не задев череп. Также одна из пуль попала в телефон Ирины, который она держала в руках. Обломки попали ей в глаза и посекли лицо.

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А вот Паши Ли повезло меньше всего. Вражеская пуля попала прямо в него, от чего он и скончался.

"Я упала между сиденьями у колен Паши и услышала, как он стонет... Над головой у меня летали пули.. Следы от пуль, которые пролетали касательно, остались на моей одежде. Паша сначала стонал, потом начал хрипеть. Когда он замолчал, у него началось большое кровотечение. Кровь лилась на меня", - рассказала Ирина в интервью "Главкому".

Также Тарас рассказал, что после обстрела оккупанты подбежали к ним. Активисты сказали, что просто развозили еду жителям, оружия у них нет. На что захватчики ответили: "Валите отсюда! Бегите!".

И только 15 марта удалось добраться до машины, где оставалось тело Паши. Тогда же его забрали и похоронили в Ворохте.

Кто такой Паша Ли

Паша Ли – известный украинский актер. Он снялся в таких фильмах, как "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Встреча одноклассников" и других. Также Паша был актером дубляжа.

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