Артисты спели вместе с Джоном Резником и Трэвисом Баркером.

Известная украинская группа "Океан Эльзы" презентовала новый англоязычный трек "Lighthouse" и клип к нему. Музыканты записали композицию вместе с фронтменом американского коллектива Goo Goo Dolls Джоном Резником.

Песня "Lighthouse", что в переводе с английского - "Маяк", спродюсирована американским музыкантом Джоном Фельдманом. Текст к композиции написал лидер украинской группы Святослав Вакарчук и Фельдман. Барабанщиком на этот раз выступил Трэвис Баркер - ударник калифорнийской рок-группы Blink 182.

В своем Instagram Вакарчук рассказал, что ему было за честь поработать с американскими коллегами. В композиции артисты поют о надежде на будущее, которую и символизирует маяк.

Новый трек также прокомментировал Резник и поддержал Украину.

"Я знаю о событиях, которые происходят в Украине, и я твердо верю в право людей на самоопределение. Врываться в другую страну не является хорошей идеей. Я восточноевропейского происхождения и чувствую родство с народом Украины. Вот почему я решил, что если я смогу сделать небольшой вклад, то это будет хорошо", - отметил музыкант.

В комментариях под видео поклонники высоко оценили новую работу "Океана Эльзы" в сотрудничестве с американскими звездами. Фанаты считают, что этот трек точно станет хитом:

"Голос Святослава на английском звучит просто невероятно. Композиция прекрасна"

"Слава, вы, как всегда, удивляете и каждый раз превосходите свое предыдущее произведение"

"Горжусь, что наша украинская группа так звучит. Песня - хит"

Напомним ранее, Океан Эльзы выпустила новую версию старого хита "Тот день" с молодыми звездами.

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