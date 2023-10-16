По его словам, он готов взять в руки оружие.

Российский музыкант, переехавший в Израиль в начале полномасштабного вторжения России в Украину, Андрей Макаревич заявил, что готов взять в руки оружие и отбивать атаки боевиков ХАМАСа.

Однако, как он сказал на своей странице в Facebook, ему никто не даст оружие и не отправит его на фронт, поэтому он найдет другой способ, как помочь Израилю.

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут, я выяснял, хотя я очень неплохо стреляю. Но я постараюсь чем-нибудь быть полезным", - говорит Макаревич.

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Кроме того, он рассказал, что в начале войны в Израиле находился в Европе вместе с группой "Машина времени". В это время у них был тур. Поэтому, комментируя высказывания пропагандистов относительно того, что он снова сбежли от войны, Макаревич заявил:

"Г*внюки из желтой российской прессы уже успели написать, что Макаревич снова убежал от войны, на этот раз израильской, и прохлаждается в Европе. Война меня застала в конце второй недели наших гастролей с "Машиной времени". И прерывать их, отменять их окончание я просто не мог. Но сегодня мы отыграли последний концерт, а завтра я лечу домой – в Израиль".

Напомним, ранее Макаревич осадил российского журналиста за вопросы об Украине.

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