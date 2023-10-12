Киевская неделя критики , "Путь поколений" и концерт Тейлор Свифт: что посмотреть на выходных

Главным кинособытием этой недели в Украине станет фестиваль Киевская неделя критики, в рамках которого украинские киноманы смогут увидеть главные фестивальные хиты этого года как украинского, так и иностранного производства. Также в кинотеатрах можно будет посмотреть украинскую военную драму "Путь поколений" и фильм-концерт Taylor Swift: The Eras Tour. Тем временем, онлайн выйдут шведский комедийный хоррор "Конференция" и американская юридическая драма "Погребение". Об этих и других киноновинках недели читайте в обзоре УНИАН.

УНИАН подготовил традиционную подборку киноновинок недели – как в кинотеатрах, так и онлайн.

Киевская неделя критики

С 12 по 18 октября 2023 года в украинской столице состоится уже седьмая по счету Киевская неделя критики, которая является одним из главных украинских кинофестивалей.

Всего в рамках фестиваля украинским киноманам покажут 26 фильмов – как украинского, так и иностранного производства, которые уже успели засветиться на крупнейших кинофестивалях мира.

В частности, можно будет посмотреть фильм-победитель нынешних Канн "Анатомия падения", новый фильм Софии Копполы "Присцилла", украинскую нуарную драму "Ля Палисиада", ЛГБТ-вестерн Педро Альмодовара "Странный образ жизни", драму Агнешки Холланд "Зеленая граница", финскую комедийную драму "Опавшие листья", бельгийско-нидерландскую сюреалистическую драму "Знамение" и еще несколько достойных внимания киноновинок.

Кроме того, зрителей ждут ретпроспективные показы классики как украинского, так и мирового кино в секциях "Женская роль" (посвященная легендарным украинским актрисам) и "Человек с киноаппаратом" (о тех, кто делает кино, и кто его смотрит).

Продажа фестивальных абонементов уже прекратилась, однако билеты на каждый сеанс отдельно до сих пор имеются.

Подробнее с программой фестиваля вы можете ознакомиться в нашем отдельном материале.

Путь поколений

Шлях поколінь (Украина, 2022, драма/военный/экшн)

События фильма начинаются в 2014 году в разгар российско-украинской войны. Молодой программист Назар, не желающий воевать, вместе со своей девушкой путешествует по стране и останавливается передохнуть в одном лесу. Во сне к нему приходит украинский воин из прошлого, воевавший в этом месте против разных врагов. Между ними происходит непростой разговор, который забрасывает нашего героя в то самое прошлое и навсегда меняет будущее парня, где его ждет бой с подлым и сильным врагом. Тем не менее, сначала Назар вынужден одержать победу над самим собой и сделать выбор: беременная жена, которая любит его, или страна, охваченная пламенем войны. Сытая жизнь в тылу или бой насмерть с врагом, который уничтожает все живое и сжигает украинские города и села. Покинуть страну или сразиться со всемирным злом? По словам авторов, фильм основали на реальной истории.

Режиссером фильма стал бывший журналист Владимир Сидько ("Венский кофе", "Цена конфликта"), а военный журналист Михаил Ухман выступил продюсером и со-сценаристом. Фильм снимали в 20 километрах от временно оккупированного Донецка на позициях украинских защитников в 2020 году. Бюджет фильма составил всего лишь 1,5 миллиона гривень, а кроме актеров в нем снялись настоящие военные. Также в кадре есть настоящая военная техника и оружие.

В то же время часть средств со сборов от продажи билетов на сеансы создатели фильма обещают передать ВСУ на покупку дронов, так что это прекрасная возможность посетить кинотеатр.

Фильм-концерт Тейлор Свифт

Taylor Swift: The Eras Tour (США, 2023, музыка/концерт/документальный)

В избранных кинотеатрах Украины с 13 октября начнутся показы концертного фильма, посвященного турне американской певицы Тейлор Свифт. Артистка считается одной из самых известных американских поп-звезд 21 века, и в США она имеет бешеную популярность – настолько, что сборы от продажи билетов на этот фильм-концерт еще на стадии предпродажи превысили затраты на его производство.

The Eras Tour – шестой концертный тур Свифт, который начался в Глендейле 17 марта 2023 года и должен завершиться в 2024 году. Шоу длится более трех часов, а его сет-лист состоит из 44 песен, разделенных на 10 отдельных номеров, которые концептуально отражают десять студийных альбомов певицы. Тур имел коммерческий успех и получил признание критиков, а также стал культурным и экономическим феноменом, подкрепленным беспрецедентным спросом на билеты.

Снял фильм Сэм Ренч, который до этого поставил концертный фильм Billie Eilish Live at The O2.

Дурные деньги

Dumb Money (США, 2023, комедия/драма/биографический фильм)

Фильм основан на сумасшедшей реальной истории, описанной в книге "Антиобщественная сеть: шорт-сквиз GameStop и группа трейдеров-любителей Ragtag, которые поставили Уолл-стрит на колени". В центре сюжета – обычный парень Кит Хилл, который вкладывает свои сбережения в акции и постит об этом в соцсетях. Каким-то образом ему удается превратить магазин видеоигр в торговом центре GameStop в самую популярную компанию в мире. Внезапно он богатеет сам, а вместе с ним – и его фолловеры. Впрочем, это очень возмущает миллиардеров с Уолл-стрит, которые решают нанести ответный удар. Обе стороны понимают, что их миры перевернулись с ног на голову, и жизнь уже не будет такой, как раньше.

Главные роли в фильме исполнили Пол Дано ("Юность", "Фабельманы", "Бэтмен"), Сет Роген ("Зеленый шершень", "Интервью", "Пэм и Томми"), Пит Дэвидсон ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Тело Тело Тело"), Шейлин Вудли (франшиза "Дивергент", "Мавританец"), Себастиан Стэн (трилогия "Первый мститель", "Я, Тоня", "Пэм и Томми"), Винсент д'Онофрио ("Сорвиголова", "Сестра Рэтчед"), Ник Офферман ("Последние из нас", "Парки и зоны отдыха"), Энтони Рамос ("На высотах Нью-Йорка", "Трансформеры: Восстание зверей") и другие.

Режиссером выступил австралиец Крейг Гиллеспи (фильмы "Круэлла", "Я, Тоня", "Ларс и настоящая девушка", сериал "Пэм и Томми"), для которого это уже не первый байопик в карьере.

Премьера фильма состоялась в начале сентября 2023 года на фестивале Toronto International Film Festival, где он получил положительные отзывы. В частности, на IMDb у него сейчас оценка 7,1 балл из 10, а на Rotten Tomatoes он получил по 84% одобрения как от критиков, так и от зрителей. В то же время, на Metacritic у фильма 66 баллов из 100 от кинозрителей и 7 баллов из 10 от широкой аудитории, что в обоих случаях соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Из плохих для украинского зрителя новостей – фильм также решили официально выпустить в прокат в России, причем еще и на неделю раньше, чем в большинстве стран мира.

Портрет королевы

Portrait of the Queen (Великобритания, 2022, документальный)

На протяжении всей своей жизни британская королева Елизавета II оставалась самой популярной женщиной на планете. За долгие 70 лет правления монарх каждый миг находилась под прицельным взглядом: ее фотографировали так часто, что по этим снимкам можно проследить эволюцию фотографии, ее любили, словно члена семьи, но и рьяно критиковали за малейший промах. Каждому хотелось узнать, какова королева на самом деле, без лишних декораций и официального церемониала? Что заставляет ее улыбаться, а что расстраивает? Какова Елизавета, когда дает волю эмоциям? Ответы на эти вопросы дают фотографы, которые работали с королевой, и которым посчастливилось приоткрыть завесу таинственной неприступности, чтобы за символом монархии увидеть настоящего человека.

В качестве рассказчика в фильме выступил легендарный английский актер Чарльз Дэнс ("Игра престолов", "Корона", "Чужой 3", "Другой мир: Кровная месть").

В мировой прокат фильм вышел осенью 2022 года и получил положительные отзывы. Так, на IMDb у него оценка 7,1 балл из 10.

Фрилансер

Freelance (США, 2023, комедия/боевик)

В центре сюжета фильма – бывший оперативник спецназа, застрявший на ненавистной работе. Он неохотно берется за подработку на фрилансе, чтобы обеспечить частную охрану журналистки, которая хочет взять интервью у безжалостного, но безупречно одетого диктатора вымышленной латиноамериканской страны. Впрочем, во время съемки, которая навсегда может изменить жизнь ведущей, разворачивается военный переворот, а необычное трио посреди джунглей будет пытаться спастись от жестоких убийц и научиться доверять друг другу, чтобы выбраться живыми из этой передряги.

Главные роли в фильме исполнили Джон Сина ("Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Форсаж 9"), Элисон Бри (сериал "Сообщество") и Хуан Пабло Раба (сериал "Нарко").

Снял фильм французский режиссер Пьер Морель, на счету которого такие фильмы, как "13-й район", "Заложница" и "Из Парижа с любовью".

В настоящее время фильм имеет оценку 5,2 балла из 10 на IMDb.

Также на следующей неделе фильм официально выпустят в российский прокат.

Мстительный учитель

Les vengeances de Maître Poutifard (Франция, 2023, комедия)

Эта типичная французская комедия (жанр на любителя) рассказывает о профессоре Путифаре, который наконец-то вышел на заслуженную пенсию. Но он не забыл ни одного из учеников, которые портили ему жизнь в школе. Сейчас они взрослые – кто-то построил удачную карьеру бизнесмена, кто-то стал поп-звездой... Но беда придет в их жизнь оттуда, откуда они не ожидали: бывший учитель вместе со своей мамой разработал коварный план, как им всем отомстить.

В мировой прокат фильм вышел летом 2023 года и получил средние отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 5,5 баллов из 10.

Дом с привидениями

A Savannah Haunting (США, 2021, ужасы)

Фильм рассказывает о семье, переезжающей в Новый Орлеан, надеясь начать жизнь с чистого листа. Однако вскоре в новом доме начинают происходить жуткие вещи – дети видят странные метки, мать семейства Рэйчел преследует кукла, напоминающая погибшую дочь, а в подвале образуются трещины. Чтобы спасти семью, Рэйчел предстоит разгадать страшную тайну места, в котором был построен дом.

Фильм вышел в мировой прокат еще весной 2021 года и получил противоречивые отзывы. Так, на IMDb у него сейчас оценка 4,5 баллов из 10, в то время как на Rotten Tomatoes он получил аж 83% одобрения от зрителей (оценок от критиков фильм не имеет).

Стоит отметить, что еще в начале 2023 года фильм выходил в официальный прокат в России – дополнительный аргумент не в пользу этого посредственного хоррора с низкими оценками.

Конференция

The Conference (Швеция, 2023, ужасы/комедия)

В центре сюжета фильма – разношерстная группа госслужащих, которая во время вроде бы обычного отдыха на природе пытается найти общий язык и разобраться с кровожадным убийцей.

Режиссером фильма выступил Патрик Эклунд, чей короткометражный комедийный фильм "Вместо абракадабры" был номинирован на "Оскар" в 2010 году.

Главную роль в фильме сыграла шведская актриса Катя Винтер, наиболее известная международному зрителю по ролям в сериалах "Декстер" и "Сонная лощина".

Фильм станет доступен на Netflix 13 октября 2023 года.

Погребение

The Burial (США, 2023, драма/юридический)

События этого фильма, вдохновленного реальными событиями, происходят в 1995 году. Адвокат по травмам Вилли Э. Гэри с впечатляющим послужным списком помогает обанкротившемуся владельцу похоронного бюро Джеремайе Джозефу О'Кифу подать в суд на похоронную компанию Loewen, возглавляемую Раймондом Лоуэном. В результате Гэри выигрывает дело в суде присяжных на сумму 500 миллионов долларов, а Loewen объявляет о банкротстве.

Главные роли в фильме исполнили Джейми Фокс ("Рэй", "Джанго освобожденный", "Дневная смена") и Томми Ли Джонс ("Люди в черном", "Бэтмен навсегда", "Старикам здесь не место").

Премьера фильма состоялась на Toronto International Film Festival в середине сентября 2023 года, а неделю назад он вышел в ограниченный американский прокат. Сейчас на IMDb у него оценка 6,5 баллов из 10, тогда как на Rotten Tomatoes он получил 90% одобрения от критиков и 71% от зрителей.

Фильм станет доступен на Prime Video 13 октября 2023 года.

Как работают кинотеатры в условиях военного времени

Кинотеатры в условиях военного положения работают с определенными особенностями – на их работу влияют воздушные тревоги, отключения электроэнергии и комендантский час.

Если начинается воздушная тревога, то показ фильма останавливается, а зрителей просят покинуть зал и отправиться в ближайшее бомбоубежище. Обычно, если тревога длится менее 20 минут, то показ фильма продолжают с того места, на котором остановились, если дольше – предлагают обменять билет на другой сеанс. Опцию возврата средств за отмененные сеансы предлагают нечасто. Аналогичная система обмена билетов действует в случае отключения электроэнергии.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, которые вышли в предыдущие недели, и самые интересные сериалы октября 2023 года – на этой неделе на Netflix выйдет хоррор-сериал "Падение дома Ашеров". Тем временем, на Apple TV+ стартует драматический сериал "Уроки химии" с Бри Ларсон, а на Adult Swim – седьмой сезон мультсериала для взрослых "Рик и Морти".

Марина Григоренко