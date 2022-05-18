Российский актер встретился с украинской семьей в Испании.

Известный российский актер Алексей Панин в одном из ресторанов Испании встретился с семьей из Украины. У себя в Instagram-блоге он показал маленького Мишу, чей родной город обстреливали и продолжают обстреливать российские военные.

"Ребята, вот этого мальчика зовут Миша. Он с Украины. Это вот этот "фашист", с которым вы якобы боритесь. Я сейчас обращаюсь к российским пропагандистам и к российским людям. А с ним его прекрасная мама. И они ни в чем не виноваты. А теперь смотрите и думайте кого вы убиваете", - сказал актер на видео.

В комментарии Панин подчеркнул, что данный видеоролик он адресует "не очень умным россиянам", которые ведутся на пропаганду Кремля.

Напомним, Панин назвал "уродами" Путина и патриарха Кирилла после обстрела Одессы Россией.

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