Актриса восхитилась его работой на съемках комедии "Любовь и Блогеры".

Украинская актриса Ольга Сумская, которая сыграла одну из главных ролей в комедии "Любовь и Блогеры", оценила продюсерский дебют известного шоумена Владимира Остапчука.

Об этом она рассказала 24 каналу.

"Владимир очень талантлив и харизматичен, четко чувствует, что нужно делать на площадке. Он помогал актерам адаптироваться, поддерживал их и давал рекомендации. Знаете, очень важно ощущать правильную атмосферу на съемках, особенно, когда ты впервые заходишь в кадр в образе нового персонажа. Владимир вместе с Евгением (сопродюсером Таллером)отлично с этим справились", – отметила Сумская.

По словам актрисы, иногда они давали подсказки по поводу суржика, какие-то фразочки добавляли в процессе.

"Что тут говорить, ребята уже мастера интермедий, комедийных сюжетов, пародий. Я прислушалась к советам, чтобы все выглядело органично. Знаете, актерам с опытом тоже стоит советоваться с молодыми, это только на пользу", – добавила она.

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Ранее сообщалось, как Ольга Сумская рассказала о своем гонораре за съемки в комедии.

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