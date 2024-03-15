Он говорит, что не разделяет подходы Мишиной к людям.

Комик и участник первого сезона шоу "Холостячка" Андрей Рыбак высказался об актрисе Ксении Мишиной, за сердце которой боролся на романтическом проекте.

В интервью Славе Демину он сказал, что она очень сложная, не для всех.

"Она не для всех. Мне кажется, что не в самом хорошем смысле. Она во многом молодец, например, в плане карьеры. Но в плане отношений с мужчинами и с людьми, я не разделяю ее подходы", - высказался Рыбак.

При этом он отметил, что его супруга Алина дружит с Мишиной. Они могут переписываться и даже встречаться.

Отвечая на вопрос, почему актрисе удается строить хорошие отношения с девушками, а с мужчинами - нет, Рыбак сказал, что это разные вещи и разные подходы.

"У Мишиной не самая простая судьба. У нее есть обида на мужчин. Она хочет кому-то что-то доказать. Когда это в здравом ключе, то это помогает, а когда дело доходит до фанатизма... Если ей нормально, то ок. Но это может сильно повлиять на отношение посторонних людей к тебе. Я лично вообще не разделяю такой подход к людям, как пропагандирует Мишина. Но в целом, когда мы с ней пересекаемся, можем ха-ха-хи-хи", - добавил Рыбак.

Напомним, ранее известный актер высказался об отношениях с Ксенией Мишиной.

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