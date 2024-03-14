Артемий Егоров и Ксения Мишина знакомы много лет.

Украинский актер Артемий Егоров рассказал об отношениях со своей коллегой Ксенией Мишиной, с которой три года назад снялся в романтической комедии "Соседка".

В рамках проекта "Я люблю Украину" он признался, что они с Мишиной познакомились много лет назад, задолго до работы над фильмом по сценарию Ирены Карпы. Поэтому честно признался, что она поражает его не только как актриса, но и как женщина.

"Мне очень нравится Ксюша. Я знаю ее давно, еще до "Соседки". Она очень тонкая и хрупкая актриса", – признался Егоров.

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Прокомментировал актер и невероятные образы ведущей шоу "Я люблю Украину", ведь в новом сезоне проекта Ксения Мишина будет ошеломлять зрителей эффектными перевоплощениями.

"Я впервые увидел Ксюшу блондинкой, и это прямо вау", - добавил Артемий.

Уже в это воскресенье, 17 марта, Артемий Егоров проверит свои знания в новом сезоне шоу "Я люблю Украину" и вместе с Наталией Денисенко присоединится к команде нового капитана Александра Педана. В то время как в тандеме с Юрием Ткачем сыграют их лучшие партнеры по театральной сцене – Тарас Цымбалюк и Антонина Хижняк.

Напомним, ранее у Надежды Матвеевой спросили о молодом бойфренде. Она грубо ответила журналистке.

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