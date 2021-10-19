Экс-домработница певицы назвала ее "очень простой".

Известная певица Алла Пугачева в быту "очень простая", а из еды она обожает селедку с картошкой.

Об этом рассказала бывшая домработница Пугачевой Людмила Дороднова в интервью "Собеседнику".

"Очень простая (в быту). Еду всегда любила не выпендрежную, а только чтобы все было вкусно, просто и красиво подано. Обожает селедочку, картошечку, сосисочки, котлетки, – отметила Дороднова. – В отличие от Филиппа (Киркорова), Алла часто ест супчики. Филипп их вообще не любит, предпочитает что-то остренькое, к примеру, сыр с чесночком".

Кроме того, комментируя критику в адрес примадонны в последнее время, экс-домработница высказала мнение, что другие артисты просто завидуют Пугачевой:

Читайте такжеФото Пугачевой в молодости вызвало фурор в сети: "Красивая незнакомка""Мир перевернулся, стало очень много злых людей. Они все переворачивают с ног на голову, и начинается вранье. На Аллу другие артисты злятся, потому что она такая одна, второй такой никогда не было и не будет… Не знаю, чем Пугачева всем мешает. Скорее всего, ей просто завидуют. Но Алла всегда сама всего добивалась, ей никто никогда не помогал".

Ранее сообщалось, что Людмила Дороднова верит в экстрасенсорные способности Аллы Пугачевой.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова