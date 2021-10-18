Фанаты не могли не заметить "помолодевший" вид звезды. Однако восторгов новым обликом Пугачевой у пользователей Сети не возникло.

Популярная певица Алла Пугачева продолжает поражать своим новым стилем.

На фан-странице Примадонны в Instagram появилось новое фото, на котором звезда предстала в довольно неестественном помолодевшем виде.

На фото Пугачева сидит на светлом диване и смотрит в камеру с легкой улыбкой на лице, которая выглядит немного перекошенной. Наверное, даются в знаки пластические операции. Глаза Примадонны подкрашенные, светлые волосы слегка взъерошены, а губы звезда подчеркнула с помощью глянцевой помады бледного красного цвета.

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Странно, что на лице 72-летней Пугачевой незаметно морщин, ее кожа гладкая и свежая, словно у молодой девушки.

Фанаты не могли не заметить "помолодевший" вид звезды. Однако восторгов новым обликом Пугачевой у пользователей Сети не возникло, а наоборот в комментариях раскритиковали неестественный вид. Поклонники отметили, что певица выглядит как мумия. Однако, и комплиментами не обделили, отметив, что Пугачева все равно красавица.

Напомним, как писал УНИАН, недавно Пугачева "засветилась" в компании дизайнера одежды Игорем Гуляевым и похвасталась новым "луком".

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Автор: Виктория Гордиенко