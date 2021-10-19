По словам Людмилы Дородновой, Алла Пугачева – "очень хороший экстрасенс".

Бывшая домработница певицы Аллы Пугачевой Людмила Дороднова верит, что примадонна обладает экстрасенсорными способностями.

Об этом она рассказала в интервью "Собеседнику".

"Она – очень хороший экстрасенс. Если у человека болит, к примеру, голова, она может приложить свою руку к его лбу, что-то прошептать и вся боль у него уходит. Со мной лично такого не было, но это часто происходило на моих глазах", – заявила Дороднова.

"Также она долгое время помогала одному знакомому мужчине из Ростова. Он был слепым, воспитывал дочку. Пугачева ему не раз протягивала руку помощи", – добавила она.

Читайте такжеФото Пугачевой в молодости вызвало фурор в сети: "красивая незнакомка"Кроме того, Дороднова отметила, что сейчас Пугачева "наконец-то живет той жизнью, о которой всегда мечтала и которую заслужила" – в счастливой семье с Максимом Галкиным и двумя не по годам умными детьми.

Ранее сообщалось, как российская модель Элина Зайцева в одном из интервью рассказала, что певица Алла Пугачева и кинорежиссер Александр Стефанович несколько лет были женаты, но он постоянно изменял звезде.

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Автор: Виолетта Орлова