Рэпер-воин рассказал о встрече с военнопленными, которые наконец-то вернуться на родину.

В субботу, 19 апреля, более двух сотен украинских защитников вернулись в Украину из российского плена, в котором находились более трех лет. Этот день стал символом большой надежды на новую жизнь и веры в лучшее будущее для 277 военных ВСУ, Национальной гвардии, Государственной специальной службы транспорта и пограничной службы.

На встречу с освобожденными из плена бойцами приехал известный украинский рэпер и воин Александр Ярмак. Он пришел, чтобы поддержать мужчин и даже не догадывался, насколько чувствительным и эмоциональным будет этот момент и для него.

Для одного из военнопленных встреча с Ярмаком стала настоящим подарком и неожиданностью. Дело в том, что Александр - это его кумир. Защитник восхищается его творчеством, хотел попасть к нему на концерт и даже не мечтал о том, что ему удастся вживую встретиться с рэпером еще и на родной земле.

Выйдя из автобуса и увидев исполнителя, он бросился ему в объятия. Давид не смог сдержать эмоций и начал плакать. Видео трогательного момента распространили украинские военные фотографы Константин и Владислава Либеровы в своих Instagram-"сториз".

"Я мечтал к тебе на концерт попасть. Я не верю своим глазам", - сказал освобожденный из плена военный.

Ярмак также не смог сдержать слез во время встречи с военным. Он крепко обнимал воина и пытался его успокоить. Артист поздравил бойцов с возвращением на родину. Знаменитость также прокомментировал возвращение защитников домой в своем Instagram. Он отметил, что впервые побывал на обмене и остался под большими впечатлениями от этого важного момента.

"Сегодня впервые был на обмене, сколько историй и человеческой боли... У России нет права на существование", - написал Ярмак.

К слову, обмен пленными 19 апреля стал одним из крупнейших за последние месяцы. На родину удалось вернуть 277 воинов, которые защищали Украину в Мариуполе, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Всего с начала полномасштабного вторжения из российского плена удалось вернуть уже 4552 украинца.

Напомним, ранее Ярмак рассказал о ссорах с женой на фоне его службы. Исполнитель признался, что они переживали и сложные моменты на фоне его добровольной мобилизации в ВСУ. В то же время жена артиста с уважением отнеслась к его решению и поддержала любимого.

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