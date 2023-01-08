Знаменитость посетовала на то, что против нее ввели санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 119 российских деятелей, в том числе и против Лолиты Милявской. Певица разгневалась и выдала все, что думает по этому поводу.

Лолита записала видеообращение в своих социальных сетях, в котором рассказала, что хотела заняться сексом, однако новость о введенных санкциях отбила у нее это желание.

Также она сказала, что не является гражданкой Украины:

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"Выяснилось, что я гражданка России, что подтверждаю. Почему-то еще и гражданка Украины – не подтверждаю. Никогда ею не была, потому что была гражданкой СССР. Подтверждаю, что я гражданка Израиля, потому что именно Украина выдворила в Израиль моего папу в 1974 году. В 78-м он умер, и мне дали второе гражданство по месту его захоронения".

Также она отреагировала на то, что теперь ей нужно вернуть все награды, полученные в Украине. Путинистка перешла на украинский язык и попросила дать ей подержать эти награды, тем самым намекнув на то, что в нашей стране она ничего не получала.

Позиция Лолиты по войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Лолита молчала, но впервые заговорила о войне в апреле. Тогда она вспомнила, как ей запретили въезд в Украину, и заявила, что "Родина ее предала".

Летом Милявская подыграла российской пропаганде. Она вдруг вспомнила, как ее маму в Киеве ударил "бандеровец". После этого предательница заявила, что считает себя военнообязанной в РФ.

7 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкции против Милявской сроком на 10 лет.

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