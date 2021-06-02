Дополнила образ исполнительница минималистичными трендовыми босоножками.

Выступающая в России популярная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть своими сексуальными фото.

Читайте такжеСветлана Лобода похвасталась фигурой в нижнем бельеСнимки артистка разместила в Instagram. На них она предстаёт в сдержанном, на первый взгляд, наряде.

На камеру «суперзвезда» позирует в длинном платье без привычного и любимого Светланой глубокого декольте. Но вот в глаза бросается пикантная деталь: золотистые «соски» поверх груди на платье.

В кадре Лобода выглядит шикарно, ее волосы распущены, образ она дополнила массивными серьгами и браслетами.

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Автор: Ольга Робейко