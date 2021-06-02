Выступающая в России популярная украинская певица Светлана Лобода взбудоражила сеть своими сексуальными фото.
Читайте такжеСветлана Лобода похвасталась фигурой в нижнем бельеСнимки артистка разместила в Instagram. На них она предстаёт в сдержанном, на первый взгляд, наряде.
На камеру «суперзвезда» позирует в длинном платье без привычного и любимого Светланой глубокого декольте. Но вот в глаза бросается пикантная деталь: золотистые «соски» поверх груди на платье.
В кадре Лобода выглядит шикарно, ее волосы распущены, образ она дополнила массивными серьгами и браслетами.
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