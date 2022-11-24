Российскую версию фильма покажут накануне Нового года.

Российский телеканал ТНТ выпустит ремейк на культовый фильм 1975 года "Ирония судьбы, или С легким паром". Вместо привычных героев зрители увидят Филиппа Киркорова, Ольгу Бузову, Михаила Галустяна и других артистов-путинистов, поддержавших войну в Украине.

По данным росСМИ, новый проект получил название "СамоИрония судьбы". Сюжет основан на оргиинальном сценарии, однако в фильме будут присутствовать клипы артистов и их песни.

Известно, что роль Евгения Лукашина сыграют сразу несколько артистов - Павел Воля, Андрей Гайдулян и Тимати. Певица Клава Кока появится в образе Елены Крыловой и исполнит песню "Пять минут".

Видео дня

Путинист Филипп Киркоров исполнит роль Ипполита Георгиевича. На опубликованных кадрах видно, фрагмент с Киркоровым, где он принимает душ.

Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром": что известно

Это советский двухсерийный телевизионный фильм режиссёра Эльдара Рязанова, созданный в 1975 году и впервые показанный в Советском Союзе 1 января 1976 года.

В центре сюжета компания приятелей, которые под Новый год отправились в баню. Там они вымылись, выпили, закусили. Однако один из них, кто был не склонен к выпивке, пострадал больше других. Его по ошибке провели в аэропот и "загрузили" в ленинградский самолет.

Показ фильма 31 декабря по телевидению стал традицией.

Напомним, Netflix попал в грандиозный скандал, назвав Ярослава Мудрого "правителем Северной России".

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