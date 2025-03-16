Грузинская звезда подчеркнула, что сочувствием Украине сейчас не помочь, нужна поддержка и реальные действия.

Известная грузинская певица Нино Катамадзе, которая поддерживает Украину в войне с РФ, в очередной раз продемонстрировала свою проукраинскую позицию. Знаменитость, которую судили на ее родине, резко ответила иностранной журналистке и объяснила, почему Украине сейчас не нужны сочувствия.

В интервью для русской службы BBC звезда отреагировала на слова журналистки, которая сказала, что "все сочувствуют Украине". Катамадзе перебила ее и подчеркнула, что сочувствие не поможет. Сейчас нужна реальная поддержка и действия, которые принесут результат. Нино также подчеркнула, что каждый украинец почувствовал эту войну на себе, а еще назвала наш народ "героями".

"Не надо сочувствовать! Надо поддержать! Надо действовать. Потому что это страна, которая воюет с целой страной. Ни перед кем не говорит какие-то претензии. Ни один украинец не скажет, что это чужая война. Все говорят, что это наша война. Мамы, папы, бабушки, ребенок, все скажут, что это их война. Поэтому это страна героев. Я вижу, настолько эта страна работает для того, чтобы не только выжить, а победить, потому что она заслуживает, потому что она права. Они заслужили свою победу", - отметила Катамадзе.

Видео дня

Кроме того, она добавила, что в Грузии многие люди поддерживают украинцев и не воспринимают вторжение россиян в Украину как чужое. Артистка указала, что будущая победа Украины - это победа всего мира, который поддерживает свободу и независимость.

"Это наша победа, конечно. И многие грузинские герои тоже воевали. Отдали жизнь свою Украине", - рассказала исполнительница.

Как известно, Катамадзе с первых дней полномасштабного вторжения стала на сторону Украины. Кроме постоянных призывов прекратить войну, певица также занималась волонтерством в Грузии, чтобы помочь пострадавшим украинцам. Летом 2022 года Нино выступала в Киеве на благотворительном концерте для военных. Она даже думала переехать в Украину, но пока что отложила это.

Напомним, ранее Джамала публично поддержала Нино Катамадзе, которую арестовали в Грузии. Певица отметила, что возмущена поведением грузинских судей.

Вас также могут заинтересовать новости: