Известную грузинскую джазовую певицу Нино Катамадзе, которую недавно задержали во время протестов в Батуми и привлекли к административной ответственности, поддержала Джамала.
Украинская артистка публично выразила свою позицию в своем Instagram.
"В Кутаиси проходит судебное заседание против Нино. Судят за участие в мирных пикетах. Моя поддержка тебе, моя родная", - написала Джамала.
Позже представители звезды ответили, что были шокированы событиями, которые произошли на днях в Грузии в комментарии для ТСН.ua. Они отреагировали так:
"Джамала поддерживает Нино всем сердцем, как и она нашу страну. Она - одна из первых, кто был здесь с концертами, чтобы поддержать простых гражданских людей и военных, когда началась война".
Что известно о задержании Нино Катамадзе
Нино Катамадзе привлекли к административной ответственности за участие в акции протеста возле дома судьи после парламентских выборов в Грузии. Митингующие выходили на массовые протесты из-за обвинений в фальсификациях в пользу правящей партии "Грузинская мечта". Кутаисский городской суд признал Катамадзе и еще восемь человек виновными в нарушении закона и оштрафовал на 5000 лари (примерно 75 тысяч гривень).
Напомним, ранее грузинка Нино Катамадзе призналась, планирует ли переехать в Украину.