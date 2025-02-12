Певица подчеркнула, что возмущена поведением грузинских судей.

Известную грузинскую джазовую певицу Нино Катамадзе, которую недавно задержали во время протестов в Батуми и привлекли к административной ответственности, поддержала Джамала.

Украинская артистка публично выразила свою позицию в своем Instagram.

"В Кутаиси проходит судебное заседание против Нино. Судят за участие в мирных пикетах. Моя поддержка тебе, моя родная", - написала Джамала.

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Позже представители звезды ответили, что были шокированы событиями, которые произошли на днях в Грузии в комментарии для ТСН.ua. Они отреагировали так:

"Джамала поддерживает Нино всем сердцем, как и она нашу страну. Она - одна из первых, кто был здесь с концертами, чтобы поддержать простых гражданских людей и военных, когда началась война".

Что известно о задержании Нино Катамадзе

Нино Катамадзе привлекли к административной ответственности за участие в акции протеста возле дома судьи после парламентских выборов в Грузии. Митингующие выходили на массовые протесты из-за обвинений в фальсификациях в пользу правящей партии "Грузинская мечта". Кутаисский городской суд признал Катамадзе и еще восемь человек виновными в нарушении закона и оштрафовал на 5000 лари (примерно 75 тысяч гривень).

Напомним, ранее грузинка Нино Катамадзе призналась, планирует ли переехать в Украину.

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