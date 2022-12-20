Украинская певица призналась, что на самом деле родилась не в ту дату, которая указана у нее в паспорте.

Украинская певица Нина Матвиенко рассказала интересный факт о себе, который знали только самые близкие люди. Оказалось, на самом деле Нина Митрофановна родилась 13 октября, а в документах сказано, что 10. Почему так произошло артистка рассказала в программе "Точка опори":

"Праздную я всегда 13-го октября, перед Покровой, поскольку мама сказала, что я с самым старшим братом в один день родилась. А всем, кто родился 10-го, выдавали крупу — а я родилась 13-го, и мама меня записала 10-го, чтобы получить манную крупу".

Кто такая Нина Матвиенко и чем она известна

Нина Митрофановна - советская и украинская певица, народная артистка Украинской ССР (1985).

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Также Матвиенко - лауреат Государственной премии УССР им. Т. Г. Шевченко (1988), в 2006 году получила почетное звание Герой Украины. Воспитала дочь Антонину Матвиенко, которая сегодня также является узнаваемой певицей.

Напомним, в этом году Нина Матвиенко отметила 75-летие в день массированного обстрела Украины. Народная артистка обратилась к своим подписчикам, и рассказала, что у нее вовсе не праздничное настроение.

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