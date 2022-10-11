Народная артистка обратилась к своим подписчикам, и рассказала, что у нее вовсе не праздничное настроение.

Народная артистка Украины Нина Матвиенко записала видеообращение к своей дочери Антонине и внукам, которые сейчас находятся в Великобритании. Женщина призналась, что ей горько осознавать, какие тревожные и страшные события выпали на ее день. Роликом Антонина Матвиенко поделилась в свое Instagram-блоге.

"Дочка, вот сегодня мне тех 75, а я не чувствую. Вот сегодня цветов много посылают, конечно по Вайберу, букеты, мне так приятно. Дай Бог, чтобы этих цветов было больше, чем ракет. И так сложно все это соединить. И вроде бы праздник, а тут рядом смерть и огонь, бьют по Киеву. Но ты там не волнуйся сильно. Мое 75-летие сильнее этих ракет, мой дух сильнее. У меня столько сил, протеста. Мы молитвой сегодня будем защищать Киев, любовью своей и песней", - сказала Нина Матвиенко на видео.

Также 75-летняя артистка сообщила, что ей пришлось отменить выступление в Национальной филармонии Украины в Киеве. Изначально оно планировалось на 14 октября.

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Атака на Украину 10 октября

С самого утра в понедельник, 10 октября, Россия выпустила по Украине более восьми десятков ракет. Они прилетели в мирные районы Днепра, Харькова, Киева, Львова, Ивано-Франковска и других городов страны. Били оккупанты в основном по спальным районам и важным энергетическим объектам. Например, из-за обстрелов 80% Львова оказались без электроснабжения. На Ивано-Франковщине четыре ракеты попали в Бурштынскую ТЭС, из-за чего возник пожар. Потушили его только к вечеру 10 октября.

Напомним, украинские знаменитости практически сразу отреагировали на массированный обстрел Украины.

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