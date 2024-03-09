По ее словам, с родными почти нет связи.

Дочь путинистки Снежаны Егоровой, Стася Ровинская, неоднократно рассказывала о том, что не общается со своей мамой. У них всегда были плохие отношения, а после того, как Егорова призналась в любви РФ и Путину, Стася решила навсегда прекратить с ней общение.

А вот с сестрой Александрой, с которой Стася не виделась шесть лет, она возобновила общение. Как рассказала девушка в интервью Анне Олицкой, Александра общается с их мамой, хотя осуждает полномасштабное российское вторжение.

"Она к этому философски относится. Как бы принимает. Я не могу ее заставить. У нее такая же позиция, как и у меня касательно войны. Она общается с матерью. Имеет право. Я не хочу просто", - призналась Ровинская.

Также Стася рассказала о родственниках по маминой линии, которые живут в оккупации. Они, по словам девушки, не поддерживают войну в Украине.

"Никто не хочет быть Россией. Точно не мои родные. Нет связи. И очень это сложно. Они в возрасте, с ними нет связи. Это сестры моей бабушки - мои двоюродные бабушки, мои троюродные братья и сестры", - добавила Ровинская.

А вот ее мама со своими младшими детьми живет в Турции и, как говорит Стася, ее риторика относительно войны до сих пор не изменилась.

Напомним, ранее Снежана Егорова назвала свою проукраинскую дочь предательницей.

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