Так телеведущая прокомментировала слова Стаси Ровинской.

Украинская телеведущая Снежана Егорова, которая поддерживает жестокую политику Кремля, прокомментировала слова своей дочери Стаси Ровинской.

Снежана посоветовала журналистам описывать происходящее в их семье так: "Предлагаю писать так: Дочь боярыни Морозовой – Павлик Морозов рассказала как мать вывозила зерно из страны "всегда восходящего солнца" и варила на завтрак яйца своих бывших мужей!". Об этом путинистка написала у себя в Telegeam-канале.

Отметим, что в одном из интервью Ровинская вспомнила, как в первые дни войны сняла на видео, как ее ребенок плакал, сидя в подвале, и отправила его своей маме. Она написала ей, что Россия обстреливает Украину, но слов поддержки от нее она так и не услышала. Анастасия добавила, что говорила маме о зверствах захватчиков в Украине. По ее словам, Егорова сделала вид, что ничего не происходит.

Отметим, Павлик Морозов, согласно историческим данным, в 1930 году предал отца и донес на него, что тот подделывает справки кулакам об их раскулачивании. В результате из-за этого доноса отец Павлика был арестован и осуждён на 10 лет.

Напомним, дочь Снежаны Егоровой прокомментировала слухи об алкоголизме ее матери.

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