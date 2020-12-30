Потуральски засветила грудь / instagram.com/nico.potur
Известная модель Николь Потуральски опубликовала в Instagram новый снимок.
На фото она предстала в черном брючном костюме. При этом пиджак Николь надела на голое тело и даже не застегнула его. В таком образе она засветила грудь. Стоит отметить, что у Николь красивая стройная фигура.
Потуральски засветила грудь / instagram.com/nico.potur
Кто такая Николь Потуральски:
- Николь Потуральски - немецкая модель, работающая под псевдонимом Нико Мэри
- Еще в детстве она мечтала о звездной карьере
- В 13 лет родители повезли ее в парижский Диснейленд, где она попалась на глаза агенту. Тот предсказал Николь большое будущее и посоветовал попробовать себя в качестве модели
- В августе 2020 года в СМИ появилась информация, что у Брэда Питта и Николь роман. И это несмотря на то, что девушка замужем и имеет сына от мужа
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram