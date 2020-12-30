Николь Потуральски показала эротичный образ.

Известная модель Николь Потуральски опубликовала в Instagram новый снимок.

На фото она предстала в черном брючном костюме. При этом пиджак Николь надела на голое тело и даже не застегнула его. В таком образе она засветила грудь. Стоит отметить, что у Николь красивая стройная фигура.

Кто такая Николь Потуральски:

Николь Потуральски - немецкая модель, работающая под псевдонимом Нико Мэри

Еще в детстве она мечтала о звездной карьере

В 13 лет родители повезли ее в парижский Диснейленд, где она попалась на глаза агенту. Тот предсказал Николь большое будущее и посоветовал попробовать себя в качестве модели

В августе 2020 года в СМИ появилась информация, что у Брэда Питта и Николь роман. И это несмотря на то, что девушка замужем и имеет сына от мужа

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Автор: Диана Могилевич